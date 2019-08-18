Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
15:58 (мск), источник: Российская газета

Должников будут извещать об ограничении выезда из России по SMS

Новый закон разрешит приставам извещать должников по SMS о том, что им ограничен выезд за рубеж.

Источник: Reuters

Как сообщили информационным агентствам в Минюсте, в начале августа правительство внесло в Госдуму предложения по поправкам в законопроект, который сейчас готовится ко второму чтению. Предлагается внести изменения в закон «Об исполнительном производстве», совершенствующие процедуру уведомления должников.

Читайте также
Долг им в руки

«Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи», — рассказали в Минюсте.

В свою очередь, в Федеральной службе судебных приставов России пояснили ТАСС, что в случае принятия законопроекта появятся новые способы уведомления граждан: через личный кабинет на Едином портале государственных услуг или по SMS. Но должник должен будет дать в письменном виде свое согласие получать электронные уведомления, указав в соответствующей расписке и номер мобильного телефона.

Напомним, сегодня любой гражданин может проверить себя на долги по официальной базе исполнительных производств. Но там есть только информация о долге, данных о принятых мерах, например, включении в списки невыездных, в открытом доступе нет. Это надо уточнять отдельно, обращаясь непосредственно в службу.

 Должников будут извещать об ограничении выезда из России по SMS
Гибралтарский суд освободил иранский танкер
Китай призвал немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
Боярский резко отреагировал на новую инициативу Минздрава
Британия захотела вытеснить ЧВК Вагнера из Африки
Вулкан в Бразилии вынес на поверхность алмазы
Дегустаторы фюрера: девушки, на которых проверяли еду Гитлера
В Италии засняли перевернутую радугу (фото)
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
Показан автомобиль за 585 млн рублей: фото Bugatti Centodieci Bugatti представила фотографии своего нового гиперкара, который получил название Centodieci
Кино
Пьеру Ришару — 85: за что великого актера обожают в России В 2019 году главный французский комедийный артист отметил юбилей, побывал в России и поблагодарил русских зрителей за любовь
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Популярные темы на «Детях»
Благодать Франции - 2 458
Куда идти после 9 класса... или никуда. 247
Детские вагоны 196
Муж все время орет 120
Леди
Максим Виторган показал нежное фото с молодой возлюбленной Актер порадовал фанатов романтичным снимком.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь