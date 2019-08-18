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20:28 (мск), источник: ТАСС

Советник Трампа заявил, что США не грозит экономический спад

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Американская экономика будет развиваться динамично, нет никаких свидетельств того, что ей грозит рецессия. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в воскресенье в эфире телеканала ABC.

Источник: Reuters

Советник президента США Дональда Трампа прокомментировал публикации, в которых отмечается, что в стране имеет место инверсия, когда доходность двухлетних американских гособлигаций впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг.

Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005 году в преддверии мирового экономического кризиса 2008 года.

«Перед тем, как я начал работать в Белом доме, я на протяжении почти 20 лет составлял прогнозы относительно экономических циклов и тенденций на фондовом рынке. Я могу с уверенностью заявить, что в течение 2020 года экономика будет сильной, на рынке будет рост», — заявил Наварро.

В эфире телеканала CNN глава Национального совета по торговле уточнил, что инверсия в данном случае стала результатом «притока капитала» и является не признаком рецессии, а свидетельством «очень позитивной ситуации в экономике».

Аналогичную точку зрения выразил и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News. «Не предвидится никакой рецессии», — сказал он. Кадлоу подчеркнул, что программы Трампа, направленные на стимулирование экономического роста, осуществляются очень успешно.

Что такое рецессия?
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