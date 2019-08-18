Советник Трампа заявил, что США не грозит экономический спад

20:28 (мск), источник: ТАСС
Советник президента США Дональда Трампа прокомментировал публикации, в которых отмечается, что в стране имеет место инверсия, когда доходность двухлетних американских гособлигаций впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг.
«Перед тем, как я начал работать в Белом доме, я на протяжении почти 20 лет составлял прогнозы относительно экономических циклов и тенденций на фондовом рынке. Я могу с уверенностью заявить, что в течение 2020 года экономика будет сильной, на рынке будет рост», — заявил Наварро.
В эфире телеканала CNN глава Национального совета по торговле уточнил, что инверсия в данном случае стала результатом «притока капитала» и является не признаком рецессии, а свидетельством «очень позитивной ситуации в экономике».
Аналогичную точку зрения выразил и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News. «Не предвидится никакой рецессии», — сказал он. Кадлоу подчеркнул, что программы Трампа, направленные на стимулирование экономического роста, осуществляются очень успешно.