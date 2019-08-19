00:08 (мск), источник: Газета.Ру
Авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max, узнали СМИ
Авиакомпании возобновили продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max, которые запрещены к эксплуатации. Об этом сообщает The Times.
Как отмечается, пассажиры, которые купили билеты на рейсы, запланированные на последние месяцы 2019 года, узнали, что полетят на этих лайнерах.
Как подчеркивается, речь идет о таких авиакомпаниях, как TUI, United Airlines и American Airlines.
На настоящий момент
Ранее WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%.