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00:08 (мск), источник: Газета.Ру

Авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max, узнали СМИ

Авиакомпании возобновили продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max, которые запрещены к эксплуатации. Об этом сообщает The Times.

Источник: Reuters

Как отмечается, пассажиры, которые купили билеты на рейсы, запланированные на последние месяцы 2019 года, узнали, что полетят на этих лайнерах.

Уточняется, что авиакомпании намерены вернуть Boeing 737 Max в эксплуатацию в октябре этого года.

Как подчеркивается, речь идет о таких авиакомпаниях, как TUI, United Airlines и American Airlines.

На настоящий момент из-за неполадок в конструкции самолета его эксплуатация приостановлена в ряде стран мира.

Ранее WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%.

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