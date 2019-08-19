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Названы регионы с самым доступным бензином для населения
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Жители
Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.
В результате составлен рейтинг доступности бензина для населения. Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы.
Еще в десяти регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская и Сахалинская области,
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Меньше всего топлива — в
На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в
Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия — Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).
Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей за литр на Чукотке.
Бензин марки АИ-92 в конце июля 2019 года стоил больше 50 рублей за литр на Чукотке, в Якутии и Магаданской области, однако во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина.
В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 также входят Камчатка (47,41 рубля за литр), Ненецкий автономный округ (45,64 рубля), Севастополь (45,41 рубля), Крым (45,33 рубля), Сахалин (44,69 рубля), Калининградская область (44,48 рубля), Адыгея (44,33 рубля за литр).
В лидирующей группе с самыми низкими ценами на автомобильное топливо представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубля за литр). Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр — это Томская область, Ингушетия, Курганская область,
Авторы исследования отмечают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами в этих регионах.
В среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, в то время как индекс потребительских цен в России за этот период составил 102,7%.
В десяти российских регионах средние цены на бензин марки АИ-92 снизились по сравнению с концом 2018 года. Такая ситуация в Забайкалье, Крыму,
Наиболее существенно цены на топливо выросли в Мордовии и Кировской области, где АИ-92 за семь месяцев 2019 года подорожал на 4,1%.
Эксперты полагают, что за счет административных методов сдерживания рост цен на бензин по итогам 2019 года будет примерно соответствовать инфляции, то есть составит не более 4−5%. При этом рост заработной платы, учитывая ее динамику в первом полугодии, может составить в среднем по стране около 7%. Таким образом, доступность бензина должна вырасти, но в разных регионах ситуация не одинаковая.
В некоторых субъектах федерации рост заработной платы существенно опережает по темпам среднероссийский показатель — например, в Костромской, Магаданской, Кемеровской, Липецкой, Сахалинской областях, Севастополе и Туве зарплата по итогам
Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.