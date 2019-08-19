06:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Деньги на все, кроме рек и дорог
Вопреки опасениям, бюджет в первом полугодии потратил почти все обещанное.
Подробный анализ Счетной палаты (СП) итогов работы бюджетной системы в первом полугодии 2019 года неожиданно показал, что принципиального отклонения финансирования госинвестиций, кроме дорожного строительства и, возможно, закрытой части расходов на оборону, в этот период не было. Большая часть заблокированных федеральных расходов не имела отношения к нацпроектам. Исходя из этого, снижение темпов роста ВВП и инвестиций должно относиться к состоянию формально негосударственного сектора экономики — госсектор, исходя из данных СП, находился в почти хорошем состоянии, которое, впрочем, не в состоянии обеспечить уверенный рост.
В распоряжении «Ъ» оказались материалы первого в новом формате мониторинга СП по исполнению бюджета и расходам всей бюджетной системы в первом полугодии 2019 года.
Напомним, именно в течение первого полугодия низкий уровень госрасходов считался фактором, обеспечивающим снижение темпов роста инвестиций, промпроизводства и динамики ВВП в
Как показывают документы СП, как минимум федеральный вклад в снижение темпов инвестиций не может быть слишком значительным и вряд ли оказывал сильное влияние на ВВП и инвестиции вообще. Нерадикальные (на уровне 2−3%) отклонения от графика исполнения расходов наблюдались лишь во втором квартале. В первом полугодии наблюдался некоторый рост заблокированных лимитов бюджетных обязательств: с около 700 млрд руб. на 1 июля 2018 года до 912,9 млрд руб. на 1 июля 2019 года. Впрочем, средств нацпроектов (НП) в них почти нет: в них
Как следует из приложений к отчету СП, фактическое отставание кассовых расходов на капвложения от прогнозов составляло за полугодие 24,1%, по госзакупкам — 5,1%, однако в реальности суммы невелики: около 35 млрд руб. по капвложениям и 16 млрд руб. по госзакупкам.
Отметим, сильнейшая нестабильность финансирования ОПК в открытой части бюджета наблюдалась в марте—мае 2019 года, нельзя исключать того, что
Вопреки ожиданиям, это не НП «Жилье», а автодорожный и экологический НП. Проблемы с финансами в дорожной сфере наблюдались не только с финансами на федеральную инфраструктуру, но и с «дорожными» составляющими других НП, например аграрного. Судя по всему, более важным предметом торга по НП между федеральным центром и регионами за их софинансирование в апреле—мае 2019 года были именно дорожные расходы. По факту среди НП за первое полугодие регионы получили относительно мало трансфертов на НП «Жилье» и нацпроект по экологии, исполняющийся особенно проблемно, — там в первом полугодии половина составляющих НП федеральных проектов вообще не потратила ни копейки бюджетных средств, т. е. не работала.
В целом «административный характер наблюдаемых проблем в основном виден именно в не финансируемых полностью в первом полугодии программах. Так, практически не тратила бюджетная система на многие проекты в СКФО, не наблюдалось никаких расходов Минэнерго по ФЦП «Крым», в госпрограмме
Таким образом, если не предполагать главной причиной замедления госинвестиций вложения в закрытой части бюджета, то не остается ничего, кроме объяснения наблюдаемому торможению ВВП и инвестиций во втором и начале третьего квартала в виде отложенного эффекта от стагнации госрасходов на дороги и жилье и снижения частных вложений, последние должны показывать сильно негативную динамику. С точки зрения доходов и большей части расходов государство в первом полугодии работало беспроблемно. Отметим, впрочем, что относить проблему к «частному капиталу» тоже невозможно: при высокой степени огосударствления экономики и учета инвестиций государственных АО и госкорпораций в частных инвестициях снижение вложений, оказывающее воздействие на экономику в целом, имеет смысл в первую очередь в государственной части сектора обработки. При этом, впрочем, чисто частные инвестиции в экономике РФ уже вряд ли способны обеспечить (в силу конкуренции с государственными за все виды ресурсов) полноценное ускорение ВВП — а развитие бюджетного сектора и смежных с ним секторов по крайней мере в первом полугодии само по себе сильную экономическую динамику обеспечить было не в состоянии. Кроме того, учитывая зафиксированное СП отсутствие радикального снижения госинвестрасходов в первом полугодии, преувеличивать потенциальный разгон экономического роста во втором полугодии также нет оснований — тогда как причины, обеспечивающие депрессию в частных инвестициях, предположительно, никуда не исчезли.
Дмитрий Бутрин