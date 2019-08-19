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09:19 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали крупнейших должников России

В тройку крупнейших должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла, об этом сообщает РБК.

Источник: Reuters

Издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.

По данным, которые представил изданию белорусский Минфин, Минск должен более 7,5 миллиарда долларов.

На втором месте — Украина, которая задолжала России около 3,7 миллиарда долларов.

В свою очередь, украинские власти признают только долг в 610 миллионов долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов.

Основным должником России среди стран, не входящих в постсоветское пространство, РБК называет Венесуэлу, долг которой составляет 3,15 миллиарда долларов и должен быть погашен к 2027 году. Немногим меньше оценивается долг Кубы.

К крупным заемщикам дальнего зарубежья относятся Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

Государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов.

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