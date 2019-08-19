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12:41 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ на месяц отложил запуск Системы быстрых платежей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Системно значимые банки должны будут с 1 октября предоставлять своим клиентам возможность переводов через Систему быстрых платежей, для универсальных банков назначен срок 1 октября 2020 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ожидалось, что первый этап ввода системы произойдет с 1 сентября 2019 года. Минюст России зарегистрировал изменения в правила платежной системы Банка России, отмечается в сообщении.

Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц. Центробанк напоминает, что осенью в Системе быстрых платежей появится возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода. С 1 января 2020 года для банков может появиться услуга внутридневного кредита для работы в системе в выходные и праздничные дни.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе — 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках.

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Система вызвала некоторые споры в бизнес-среде. Так, в июле «Коммерсантъ» писал, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк потребовали увеличить минимальную комиссию в системе до 1%.

Позднее «Ведомости» сообщили, что ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором назвали коридор 0,3−0,4% оптимальным. В противном случае, считают ритейлеры, «систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться».

Сбербанк изначально не присоединился к проекту, а затем начал вести переговоры по этой теме с ЦБ. Глава Сбербанка Герман Греф выступил против обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей.

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