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16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Инвесторы избавляются от рискованных валют.

ЦБ: $ 66.6082   +0.61 € 73.9484   +0.73 ММВБ: $ 66.8325   +0.31 € 74.2100   +0.46
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Продолжающийся уход от риска инвесторов ослабляет позиции валют развивающихся стран. Тем более что переговоры между США и Китаем по разрешению торгового спора до сих пор не дали позитивного результата.

Курс доллара на торгах Московской биржи в середине дня в понедельник достиг отметки 67,03 руб./$. Так высоко биржевая стоимость американской валюты не поднималась с 14 февраля. Этот результат на 50 коп. выше закрытия торгов в пятницу.

За последнюю неделю американская валюта подорожала более чем на 1,5 руб.
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С начала августа, когда начался уверенный рост курса доллара, он прибавил в цене почти 3,5 руб. Столь же стремительно поднимался и курс евро, который сегодня достигал отметки 74,41 руб./€ — максимума с 11 марта. С начала месяца европейская валюта подорожала почти на 4 руб. Впрочем, рубль теряет свои позиции на фоне ослабления других валют развивающихся стран. Так, по данным агентства Bloomberg, валюты ряда стран Восточной Европы снизились на 0,3−0,5% относительно доллара США, турецкая лира подешевела на 0,2%.

Дальнейшее ослабление рубля, по мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, «обусловлено возросшим уровнем пессимизма в настроениях рынка». По его мнению, уход риска инвесторов «не просто сохраняется, но и набирает силу». Аналитики Sberbank Investment Research отмечают, что на выходных президент США Дональд Трамп сообщил, что торговые переговоры с китайской стороной продолжаются, однако он не готов заключить сделку. В то же время экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу оценил переговоры как позитивные и ожидает в течение следующих десяти дней новых телефонных переговоров. Вместе с тем, по мнению Антона Покатовича, риторика обеих сторон торговой войны — Китая и США — «все еще далека от какого-либо движения к компромиссу». В том числе он обращает внимание на возрастающее недовольство китайской стороны участием западных представителей в гонконгских процессах.

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Впрочем, события на нефтяном рынке могут оказать поддержку российской валюте. По данным агентства Reuters, к середине дня в понедельник котировки европейских сортов нефти приблизились к максимумам этого месяца, прибавив по сравнению с минувшей пятницей 0,8%. Так, нефть Brent на спот-рынке подорожала до $59,5 за баррель, Urals — до $59,9 за баррель.

По оценке аналитиков Sberbank Investment Research, если курсу доллара удастся пробить уровень 67 руб./$, то он может дойти до 67,2 руб./$.

Дмитрий Михайлович

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