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08:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперты ВШЭ дали России год-полтора до нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год-полтора, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ). Одним из факторов, который может привести к такому развитию событий, они считают торговую войну между США и Китаем.

Источник: Reuters

Эксперты напоминают, что в 2020—2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса — именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия.

«Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже — в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике», — говорится в их обзоре.

В начале года консалтинговое агентство МГИМО «Евразийские стратегии» представило прогноз ключевых международных трендов на 2019 год.

По мнению экспертов, стоит ожидать новых геополитических провокаций, санкций и ухудшения состояния мировой экономики.

Техническая рецессия в России может начаться в 2019 году. Это значит, что два квартала подряд ВВП, очищенный от сезонных факторов, будет падать. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста имени Столыпина.

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