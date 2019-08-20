08:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Эксперты ВШЭ дали России год-полтора до нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через
Эксперты напоминают, что в 2020—2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового
«Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже — в
В начале года консалтинговое агентство МГИМО «Евразийские стратегии» представило прогноз ключевых международных трендов на 2019 год.
Техническая рецессия в России может начаться в 2019 году. Это значит, что два квартала подряд ВВП, очищенный от сезонных факторов, будет падать. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста имени Столыпина.