Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Сейчас по закону это возможно лишь в момент списания из банка отправителя. В итоге чаще всего клиенты узнают о хищении, когда средства уже списаны с его счета.
АБР предложила внести к закону о национальной платежной системе поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию.
Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через два дня.