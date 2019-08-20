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10:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России (АБР) считает нужным продумать механизм, который позволит банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас по закону это возможно лишь в момент списания из банка отправителя. В итоге чаще всего клиенты узнают о хищении, когда средства уже списаны с его счета.

АБР предложила внести к закону о национальной платежной системе поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию.

Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через два дня.

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