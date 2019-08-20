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11:51 (мск), источник: Секрет Фирмы

Авиакомпании не хотят летать в Саратов. В новом аэропорту установили высокие тарифы

Авиакомпании массово прекратили продажи билетов на осенне-зимние рейсы в Саратов, сообщили «Ведомости». Изменения связаны с запуском нового аэропорта «Гагарин». Тарифы на обслуживание, судя по его сайту, будут в несколько раз выше, чем в старом саратовском аэропорту.

Источник: Международный аэропорт «Гагарин»

Аэропорт «Центральный» работал до 20 августа, но с 18 августа свою работу начал «Гагарин», построенный с нуля холдингом Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов». Он рассчитан на 1 млн пассажиров в год, в то время как «Центральный» в 2018 году смог принять только 426 000 человек. Однако выйти на такой пассажиропоток новому аэропорту удастся далеко не сразу.

Если раньше в Саратов летали 6 рейсов «Аэрофлота» вместимостью по 87 пассажиров, теперь рейсов будет всего два, по 158 пассажиров. S7 также сокращает количество рейсов с четырёх до двух в день.

Такие изменения связаны с нежеланием авиакомпаний платить завышенную таксу за каждый борт. «Аэропорты регионов» вложились в «Гагарин» и теперь хотят отбить эти деньги. Вот с какими тарифами столкнулись перевозчики:

  • сбор «Гагарина» на взлет и посадку составит 1010 рублей против 305 рублей в «Центральном»;
  • сбор за обеспечение авиационной безопасности вырос с 315 до 921 рублей за тонну;
  • пользование пассажирами авиавокзального комплекса будет стоить по 155 за человека, раньше 33 рубля;
  • тариф за обслуживание пассажиров вырос с 82 до 415 рублей на внутренних рейсах и с 224 до 599 рублей на международных.
Теперь перевозчики будут вынуждены либо повышать цены, либо сокращать полеты. Единственная авиакомпания, которая получила в «Гагарине» скидку (около 50%), — это «Победа».

В итоге за строительство нового аэропорта заплатят пассажиры, и заплатят довольно дорого, указали в S7. Даже если повышения цен удастся избежать, рейсов станет меньше, а значит, многие россияне лишатся возможности выбирать для себя наиболее удобное время вылета и подбирать удобные стыковки.

Анна Шахова

На ВПП нового аэропорта «Гагарин» состоялся массовый забег
Во время загрузки произошла ошибка.
4 августа© Ньюстюб
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