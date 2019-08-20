11:51 (мск), источник: Секрет Фирмы
Авиакомпании не хотят летать в Саратов. В новом аэропорту установили высокие тарифы
Авиакомпании массово прекратили продажи билетов на
Аэропорт «Центральный» работал до 20 августа, но с 18 августа свою работу начал «Гагарин», построенный с нуля холдингом Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов». Он рассчитан на 1 млн пассажиров в год, в то время как «Центральный» в 2018 году смог принять только 426 000 человек. Однако выйти на такой пассажиропоток новому аэропорту удастся далеко не сразу.
Если раньше в Саратов летали 6 рейсов «Аэрофлота» вместимостью по 87 пассажиров, теперь рейсов будет всего два, по 158 пассажиров. S7 также сокращает количество рейсов с четырёх до двух в день.
Такие изменения связаны с нежеланием авиакомпаний платить завышенную таксу за каждый борт. «Аэропорты регионов» вложились в «Гагарин» и теперь хотят отбить эти деньги. Вот с какими тарифами столкнулись перевозчики:
В итоге за строительство нового аэропорта заплатят пассажиры, и заплатят довольно дорого, указали в S7. Даже если повышения цен удастся избежать, рейсов станет меньше, а значит, многие россияне лишатся возможности выбирать для себя наиболее удобное время вылета и подбирать удобные стыковки.
Анна Шахова