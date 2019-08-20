16:45 (мск), источник: Ведомости
Розничное кредитование растет все медленней
Центральный банк охлаждает рынок.
Кредитование населения продолжает расти, но все медленней: в июле в месячном сопоставлении — только на 1,2%, всего кредитов выдано на 16,5 трлн руб., сообщил ЦБ. Замедление наблюдается четвертый месяц подряд: в июне рост составил 1,4%, в мае — 1,6%, в апреле — 2%.
Просроченная задолженность за июль увеличилась на те же 1,2%, но ее прирост сконцентрирован в небольшом числе банков, указывает ЦБ.
Банки увеличивают выдачу ипотеки и уменьшают — необеспеченных кредитов, информирует ЦБ, но данных за июль не приводит. Это может быть отложенный эффект от мер, направленных на сдерживание роста необеспеченного кредитования и ипотечных кредитов с небольшим первым взносом, считает ЦБ.
Весь кредитный портфель банков едва вырос в июле — на 0,2% в месячном сопоставлении — и составляет теперь 50 трлн руб. (с учетом валютной переоценки). В июне рост был чуть быстрей — 0,6%. Прирост кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя кредитование замедляется и там, указывает ЦБ.
С мнением банка не согласен министр экономического развития Максим Орешкин: отношение платежа к доходам (PTI) выше 60% у трети заемщиков (данные ЦБ), и это ненормально.
ЦБ длительное время поэтапно действовал, чтобы охладить кредитную экспансию в потребительском сегменте — постепенно повышал коэффициенты риска, объясняет главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович. «С 1 октября “калибр” его инструментария увеличится — ЦБ вводит показатель долговой нагрузки, и весь набор инструментов позволит необеспеченному кредитованию замедляться и далее», — считает он.
Рост прибыли в первом полугодии 2019 г. (1005 млрд руб.) по сравнению тем же периодом прошлого года (634 млрд руб.) связан с сокращением расходов на формирование резервов