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16:45 (мск), источник: Ведомости

Розничное кредитование растет все медленней

Центральный банк охлаждает рынок.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Кредитование населения продолжает расти, но все медленней: в июле в месячном сопоставлении — только на 1,2%, всего кредитов выдано на 16,5 трлн руб., сообщил ЦБ. Замедление наблюдается четвертый месяц подряд: в июне рост составил 1,4%, в мае — 1,6%, в апреле — 2%.

Просроченная задолженность за июль увеличилась на те же 1,2%, но ее прирост сконцентрирован в небольшом числе банков, указывает ЦБ.

В годовом сопоставлении рост кредитования населения тоже слегка замедлился: за семь месяцев 2019 г. — на 11%, в то время как за тот же период 2018 г. — на 11,6%.

Банки увеличивают выдачу ипотеки и уменьшают — необеспеченных кредитов, информирует ЦБ, но данных за июль не приводит. Это может быть отложенный эффект от мер, направленных на сдерживание роста необеспеченного кредитования и ипотечных кредитов с небольшим первым взносом, считает ЦБ.

Весь кредитный портфель банков едва вырос в июле — на 0,2% в месячном сопоставлении — и составляет теперь 50 трлн руб. (с учетом валютной переоценки). В июне рост был чуть быстрей — 0,6%. Прирост кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя кредитование замедляется и там, указывает ЦБ.

Лидер рынка Сберанк призывал не бояться «пузыря» на рынке потребительского кредитования: оно растет, потому что растут зарплаты и снижаются ставки.
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С мнением банка не согласен министр экономического развития Максим Орешкин: отношение платежа к доходам (PTI) выше 60% у трети заемщиков (данные ЦБ), и это ненормально.

ЦБ длительное время поэтапно действовал, чтобы охладить кредитную экспансию в потребительском сегменте — постепенно повышал коэффициенты риска, объясняет главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович. «С 1 октября “калибр” его инструментария увеличится — ЦБ вводит показатель долговой нагрузки, и весь набор инструментов позволит необеспеченному кредитованию замедляться и далее», — считает он.

В январе-июле 2019 г. банки заработали 1,178 трлн руб. — в 1,5 раза больше, чем в тот же период прошлого года.

Рост прибыли в первом полугодии 2019 г. (1005 млрд руб.) по сравнению тем же периодом прошлого года (634 млрд руб.) связан с сокращением расходов на формирование резервов из-за корректировок в соответствии с МСФО 9, объясняет ЦБ — без этих корректировок чистые расходы на доформирование резервов в I полугодии 2019 г. составили бы около 694 млрд руб. вместо фактических 269 млрд руб., что сопоставимо с расходами на формирование резервов в первом полугодии 2018 г.

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