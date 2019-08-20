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20:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Библейский налог» Трампа: как США чуть не остались без Библии

Христиане в США празднуют победу: им удалось защитить Библию. Доступность Священного Писания была поставлена под удар решением Дональда Трампа в очередной раз повысить пошлины на китайский импорт.

Библия оказалась в списке импортируемых из Китая товаров, к которым применяются повышенные ввозные пошлины. Это означало, что цена на новые экземпляры Библии могла резко вырасти, а тиражи книги заметно бы сократились.

Однако на прошлой неделе Трамп внес спасительные для христиан поправки: под давлением общественности Библия была исключена из списка товаров, подлежащих обложению дополнительными пошлинами.

Как так получилось, что торговая война с Китаем может стать существенным фактором в религиозной жизни американских христиан?

Дело в том, что в Китае издается более половины всех выпускаемых сейчас в мире экземпляров Библии. То есть как минимум каждый второй новый экземпляр Библии — из Китая.
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Китай — крупнейший в мире издатель Библии. Только базирующаяся в Нанкине издательская компания Amity Press с 1988 года выпустила почти 200 млн экземпляров Библии.

Два крупнейших в США издателя Библии — Zondervan и Thomas Nelson (принадлежат HarperCollins) — около 75% своих экземпляров Библии печатают в Китае.

«Американские издатели перенесли свое производство за границу десятки лет назад, не оставив в стране никаких существенных мощностей, которые могли бы послужить альтернативой», — говорит глава издательства христианской литературы в HarperCollins Марк Шенвальд.

Как объясняют издатели, одной из причин, почему именно в Китае выпускается львиная доля тиража Библии на английском языке — это то, что именно в Китае хорошо поставлена техника печати на очень тонкой бумаге.

Именно на такой бумаге печатается значительная часть тиража Библии.

При этом китайские издательства, печатающие Библию, работают в основном на оборудовании, произведенном в Британии, Германии, Италии, Швейцарии и Японии.

Библия в США традиционно остается в числе главных бестселлеров. По оценке экспертов HarperCollins, каждый год в США продается около 20 млн экземпляров этой книги.

Цены на Библию сравнительно низкие, большое количество экземпляров раздается бесплатно.

«Библейский налог» Трампа поставил бы под вопрос практику бесплатной раздачи Библии и существенно затруднил бы американским пастырям и религиозным организациям выполнение их главной задачи — распространять слово Божие.

Глава издательства Южной баптистской конвенции Бен Мандрелл говорит, что, хотя он и рад отмене «библейского налога», чувство беспокойства его теперь не оставляет.

«Я обеспокоен тем, что слово Божие снова может оказаться заложником в международном торговом споре», — признается Бен Мандрелл.

«Слово Божие в заложниках»

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Обеспокоенность по поводу решения Трампа выразила и Русская православная церковь.

«Те налоги, которые ввел президент Трамп, ударят не только по китайской экономике, но они ударят, в частности, и по христианской миссии, причем не в Китае, а в самих Соединенных Штатах Америки», — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

Почему Дональд Трамп, который исповедует христианство (а члены кабинета министров США при его президентстве посещают группу по изучению Библии) чуть не ограничил доступ своим соотечественникам и единоверцам к Священному Писанию?

На этот вопрос, пожалуй, нет однозначного ответа. В социальных сетях пользователи высказывают предположения, что, возможно, Библия попала в список по недосмотру.

Глава Ассоциации американских издателей Мария Палланте говорит, что издатели рады решению администрации Трампа исключить Библию и прочую религиозную литературу из списка товаров, облагаемых дополнительной ввозной пошлиной.

Заодно было принято решение отсрочить введение пошлин для ввозимой из КНР детской литературы.

«Однако мы по-прежнему очень обеспокоены, что в этом списке остаются многие другие категории книг, в том числе американская художественная литература и нон-фикшн, учебники, словари, энциклопедии, техническая, научная и профессиональная литература», — говорит Мария Палланте.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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