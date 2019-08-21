11:51 (мск), источник: Известия
Не кредитом единым: 9 млн заемщиков оказались на грани риска
После 1 октября граждане столкнутся с проблемой рефинансирования обязательств перед банками.
Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). С 1 октября кредитование таких граждан обернется для финансовых организаций необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту. По оценкам «БКС Премьер», это обойдется банкам в дополнительные 75−100 млрд рублей.
1 октября ЦБ планирует включить очередную охлаждающую процедуру для рынка потребкредитования. Пока темпы его роста превышают 20% в год, что уже стало причиной нарастающего конфликта между Центробанком и Минэкономразвития.
Однако с наступлением октября возможность выдавать кредиты гражданам, ежемесячные выплаты которых составляют более 50% дохода, обернется для банков необходимостью резервировать дополнительные — и весьма существенные — средства.
По данным на 1 июля 2019 года, следует из расчетов ОКБ, таких заемщиков в России было 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков. Как пояснили «Известиям» в бюро, этот показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы. И поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.
Согласно новым требованиям ЦБ, если после 1 октября банки будут кредитовать заемщиков с высоким ПДН, им придется замораживать под эти заимствования значительные средства — по оценке «БКС Премьер», их объемы могут составить 75−110 млрд рублей.
— На наш взгляд, такие объемы дополнительного резервирования могут оказать ощутимое давление на капитал банков. Без учета ввода показателей долговой нагрузки ЦБ уже ужесточил требования к капиталу банков, ранее неоднократно повысив коэффициенты риска по потребительским кредитам, — пояснил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Кредитные организации не слишком охотно комментируют эту тему, учитывая ее чувствительность — в том числе и социальную.
Так, в
Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, что в портфеле организации действительно есть небольшая — порядка 10% — доля заемщиков, имеющих платежи до 50% от доходов и выше.
— В основном это кредиты на короткие сроки, и риски по ним минимальны. Мы продолжим выдавать их, перераспределяя на это больше капитала, —- уточнил он.
В Сбербанке «Известиям» пояснили, что кредитная политика банков, в том числе в части кредитования заемщиков с высоким ПДН, зависит от величины капитала конкретной организации и выбранной ей
— В целом можно ожидать, что на рынке сократятся объемы кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, — отметили в Сбербанке.
Однако банки, как известно, к благотворительным организациям не относятся и поэтому не готовы брать на себя все риски полностью. И если даже они не будут отказывать проблемным заемщикам, то доля ответственности ляжет на плечи клиентов.
— Часть банков может пойти на ужесточение процесса выдачи дополнительных кредитных ресурсов клиентам с высокими ПДН, —- уверен Антон Покатович.
С этим согласен и гендиректор ОКБ Артур Александрович, который пока видит основной риск в ухудшении условий кредитования для ставших «токсичными» заемщиков.
— Банки вряд ли начнут отказывать им автоматически, но будут компенсировать свои риски за счет повышенной ставки, — полагает он. — Необходимость обязательной верификации доходов может удлинить процесс одобрения кредитов и ограничить доступ для официально нетрудоустроенных граждан, что может привести к оттоку части банковских клиентов в МФО.
Почему ужесточение условий или отказ в новых кредитах могут стать критичными для заемщиков? Проблема рынка последних лет заключается в том, что многие граждане занимают для того, чтобы не допустить просрочки или дефолта по своим обязательствам.
Как показало исследование ОНФ «Кредитная карта России» (есть у «Известий»), доля выданных в первом полугодии 2019 года потребкредитов на сумму свыше 500 тыс. рублей составила 55,1% от портфеля. И только в этой категории заимствования росли — на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
«Графический анализ данных Банка России показывает рост кредитной задолженности физлиц за первое полугодие 2019 года на фоне снижения просроченной задолженности по ранее выданным кредитам», говорится в обзоре ОНФ.
Снижение просрочки можно объяснить набирающими всё большую популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. Существует риск того, что заемщики, которые таким образом избегают просрочки, в скором времени просто превысят свой ПДН.
О такой же тенденции говорится и в материалах Центробанка. «В настоящее время доля рефинансирования сохраняется на уровне 20%. Учитывая некоторый рост процентных ставок в IV квартале 2018 — I квартале 2019 года, это может свидетельствовать об увеличении долговой нагрузки части заемщиков, которые наращивают задолженность, чтобы погасить ранее взятые кредиты», отмечает регулятор.
Причем наибольшими темпами, указано в докладе ЦБ, растут кредиты с ПДН выше 80%. Дальнейшее же увеличение доли выдачи займов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки формирует предпосылки к росту рисков в необеспеченном потребкредитовании. Угрозу для таких заемщиков представляет и макроэкономическая ситуация. Ретроспективный анализ данных за 2012−2018 годы показывает, что этот сегмент наиболее чувствителен к ухудшению макроэкономического фона, чем те, чей ПДН составляет менее 30%.