Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с миллиардными долгами дворника Ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшей» два миллиарда рублей, взяла на контроль Екатерина Семенова
Фоторепортажи
24Интересные и странные места, найденные на карте
16А321 жестко сел в Жуковском
11:19 (мск), источник: Ведомости

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство. Это обусловлено высокими расходами на обслуживание SSJ100 из-за длительных простоев в связи с ожиданием запчастей и ремонта, объясняет служба.

Источник: Reuters

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство. Это обусловлено высокими расходами на обслуживание SSJ100 из-за длительных простоев в связи с ожиданием запчастей и ремонта, объясняет служба.

Более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик «Аэрофлот» и где у него нет серьезной конкуренции, объясняет источник РБК, близкий к ФАС. За счет повышения стоимости билетов авиакомпания компенсирует расходы на обслуживание Superjet.

Для решения этой проблемы ФАС предложила субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ100 и минимизировать их затраты при простоях самолетов. Размер возможной поддержки служба в письме не уточняет.

Налет SSJ100 в прошлом году составил 3,6 ч в сутки, а Airbus 320 и Boeing 737−800 — 10 и 11 часов в сутки соответственно. «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант российского самолета. Сейчас у него 49 SSJ100, в 2019—2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров. В мае самолет SSJ100 «Аэрофлота» потерпел крушение в «Шереметьево», погиб 41 человек.

 ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
Цена нефти опустилась ниже заложенной в российский бюджет
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Потребителей избавят от взрывоопасного пива
Перезагрузка офиса: как изменится жизнь офисных работников
Немецкий ледокол заморозят в Арктике на 13 месяцев
Здоровье
Новосибирские врачи обнаружили в животе у девушки шар из волос Пациентка страдала болями и отсутствием аппетита.
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Автомобиль, который «сведет всех с ума», впервые попал на фото Шпионам удалось заснять во время дорожных испытаний кроссовер Hyundai Tucson нового поколения
Кино
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой Артистка скончалась на 80-м году жизни
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
У россиян запретили отбирать жилье за небольшие долги по ипотеке
Дети
«Особенный» сын Анны Нетребко растет модником Тьяго прогулялся с мамой по Москве
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь