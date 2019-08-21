14:51 (мск), источник: Моя Планета
Как русская дача стала стилем жизни
История дачной жизни в России. От царского подарка — к национальной идее.
Один из верных способов открыть иностранцу ту самую загадочную русскую душу — пригласить его на дачу. Дача — это
Родоначальником дачной жизни считают Петра I. Именно он решил выделить своим чиновникам землю для летнего отдыха близ Петербурга, чтобы не уезжали далеко и в случае чего всегда были под рукой. Земля давалась бесплатно (отсюда и пошло слово «дача», что означает «дар», «подарок»), но получивший ее был обязан благоустроить свой участок и выстроить усадьбу. А царь, проезжая мимо, мог зайти и проверить, как отдыхает его подданный и хорошо ли следит за своей дачей.
У самого Петра дачи не было. Первая царская дача принадлежала супруге Николая I Александре Федоровне. Император подарил ей землю, где впоследствии был построен трехэтажный особняк на 27 комнат. Резиденция стала именоваться «собственная Ее Величества дача Александрия». Помимо большого сада, дома с множеством комнат, многочисленных беседок, колодцев и даже собственной церкви, летний дом Александры Федоровны имел персональный герб: нож, пронзающий венок белых роз. Впоследствии, когда Александрией владел сын Николая I Александр II, здесь появился первый в России лифт, который приводился в движение ручным механизмом.
Для детей в Александрии был устроен целый развлекательный комплекс со спортивной площадкой, детской крепостью, фермой, водяной мельницей и голубятней. Венценосные дачники с удовольствием отдыхали в Александрии от государственных забот: охотились, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, играли в мяч, катались на велосипедах.
Впрочем, предаваясь пейзанским развлечениям, правители не забывали и о подданных. Николай I издал указ, разрешающий покупать участки под Петербургом для строительства дачи. Так что стать дачником в XIX веке мог практически любой состоятельный человек. Хотя сделать это было непросто. Нужно было подать заявление, которое рассматривал лично император. Он же принимал решение о начале строительства. В заявлении в обязательном порядке указывалась фамилия архитектора.
К концу XIX — началу ХХ века позволить себе дачу могли не только особы, приближенные к императору, но все равно летняя загородная жизнь оставалась уделом избранных, в основном творческой элиты. Поэтому и дачный досуг был весьма светским. На дачи приезжали музыканты и профессиональные театральные труппы (даже Федор Шаляпин гастролировал по подмосковным дачам), да и сами дачники ставили домашние спектакли для домочадцев и соседей. В одном из таких спектаклей Александр Блок и его супруга Любовь Менделеева играли Гамлета и Офелию. Спектакль Треплева и Заречной в чеховской «Чайке» — яркий пример дачного представления. Также популярны были литературные вечера с чтением стихов и просмотры историй в картинках на «волшебном фонаре» — предшественнике кинопроектора.
Часто в начале и в конце дачного сезона в поселке устраивался настоящий бал. Его ждали, к нему готовились, дачники доставали лучшие наряды. Кстати, о нарядах. Дача начала XX века давала отдыхающим много поводов выгулять лучшее из гардероба. Например, вечерами жители поселка обычно выходили на променад в сторону ближайшей железнодорожной станции. Почему именно туда? Поселки располагались вдоль железных дорог, чтобы было удобно добираться, и станция была ближайшим общественным местом, где можно было посмотреть на людей, узнать последние новости, завести новые знакомства.
Одним из самых престижных дачных поселков конца XIX века являлась подмосковная Перловка, имение предпринимателя Василия Перлова. В поселке находилось 80 летних домиков, и снять один из них считалось настоящей удачей — очередь была расписана на три года вперед, а стоимость сопоставима с ценой на квартиру в Москве.
С приходом советской власти дача перестала быть
С наступлением голодных 30-х годов дача для многих стала средством выживания. Правда, добиться хоть
В то же время происходил расцвет так называемых номенклатурных дач. Партийные деятели, известные артисты, литераторы, ученые возводили настоящие хоромы в самых живописных и благоустроенных местах.
Сталин имел в своем распоряжении около 20 дач в разных частях страны: в Сочи, Крыму, Грузии, Подмосковье… Некоторые из них он очень любил и часто там бывал, а другие посещал не больше
Так, все дома имели похожую планировку и примерно одинаковый интерьер. Это было сделано как из соображений безопасности, так и потому, что генералиссимус был весьма консервативен. Большинство домов были выкрашены в
В середине ХХ века возникло такое необычное явление, как дачный детский сад —
В 70−80-е годы случился дачный бум — предприятия активно выделяли участки своим работникам. Появились садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ): «Энергетик», «Железнодорожник», «Металлург», «Газовик»… По названию СНТ можно было легко определить, сотрудники какого предприятия здесь отдыхают.
Запрет на большие дома был снят, и, хотя большинство дач
Появился даже своеобразный дачный стиль. Поскольку большинство дачников не могли себе позволить покупать мебель, посуду и одежду в двойном экземпляре — для городской жизни и для загородной, — на дачу отправлялось то, что дома уже не использовалось, но выбросить было жалко. Во многом именно в этой небрежности и эклектичности и заключается романтика русской дачи.
Распад Советского Союза и наступление голодных 90-х очень отразились на дачной жизни. Личные огороды снова, как и в 30-е годы, стали средством выживания. На шести сотках выращивали картошку, морковь, свеклу, ставили теплицы с огурцами и помидорами. Появилась даже шуточная загадка: прилавки пустые, а в холодильниках все есть! Ответ на вопрос: «Откуда?» — очевиден. С дачи, конечно же!
Одновременно с этим дачные участки перестали быть ведомственными и вышли в свободную продажу. С 1990 по 1996 год количество загородных домов увеличилось вдвое по сравнению со всем советским периодом.
В наши дни, несмотря на огромное количество выгодных предложений для отпуска, дачный отдых