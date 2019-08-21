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15:58 (мск), источник: BFM.ru

С чем связана дороговизна билетов на рейсы Superjet?

О том, что билеты на маршрутах, обслуживаемых SSJ-100, на 20% дороже остальных, сообщили в ФАС. В антимонопольной службе это объяснили высокими расходами на эксплуатацию самолетов.

Источник: BFM.ru

Cтоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других самолетах. Об этом говорится в письме главы ФАС Игоря Артемьева в правительство, сообщает РБК. Собранная статистика стала реакцией на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, где обсуждалась доступность авиаперевозок.

Как считают в антимонопольной службе, дороговизна вызвана высокими расходами на эксплуатацию. Чиновники объясняют разницу высокими расходами на обслуживание отечественного лайнера: 7 рублей за кресло-километр против средней ставки в 4 рубля за кресло-километр.

В своих подсчетах ФАС использовала данные «Аэрофлота» как крупнейшего российского перевозчика.

Причина больших трат заключается не в ремонте, а в том, что самолеты просто долго стоят в ожидании запчастей.

Стоимость билетов на рейсы Superjet действительно высокая, но она едва ли связана с расходами на эксплуатацию, считает генеральный директор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак:

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«Цена билета напрямую с эксплуатационными затратами, как правило, не связана во всех случаях, кроме одного: если, условно говоря, авиакомпания эксплуатирует пять самолетов одного типа. Тогда это напрямую перекладывается на цену билета. Если она эксплуатирует разнотипный парк, экономика считается из тех операционных затрат, которые связаны с выполнением рейса: топливо, экипаж, аэропортовые и навигационные сборы. От этих затрат и строится цена билета. В ФАС работают выдающиеся авиационные специалисты, они нам все время подкидывают такие очень забавные сюжеты. Что касается высоких эксплуатационных затрат на Superjet: очень низкие суточные налеты и высокая стоимость технического обслуживания. Высокая стоимость технического обслуживания связана с тем, что система, которая организована, квазимонопольная: вы не можете купить запчасти, агрегаты на свободном рынке, вы все должны делать через “Гражданские самолеты Сухого”, и это требует длительного времени. Кроме того, ГСС делает собственную наценку на все, что они поставляют».

За последний год с самолетами Superjet случилось шесть аварий, включая авиакатастрофу в «Шереметьево», в которой погиб 41 человек. Тогда лайнер совершил экстренную посадку, во время которой загорелся. Точные причины происшествия неизвестны. Другие инциденты были связаны с техническим сбоем, треснувшим стеклом, повреждением стоек шасси, проблемой с гидравликой и выкатыванием лайнера за пределы взлетно-посадочной полосы.

ФАС: стоимость билетов на SSJ 100 на 20% выше остальных
Во время загрузки произошла ошибка.
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