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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Производитель прокомментировал информацию о дорогих билетах на SSJ100

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Производитель постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в вопросах ценообразования на билеты многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний, заявили РИА Новости в пресс-службе «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС), выпускающих эти лайнеры.

Источник: РИА Новости

СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей. Крупнейшим эксплуатантом SSJ является российская авиакомпания «Аэрофлот».

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько в среду заявил РИА Новости, что стоимость простоя SSJ100 не должна сказываться на цене билетов, бремя обслуживания самолетов на этапе развития системы сервиса должны принять на себя институты развития и производитель. В пресс-службе ФАС РИА Новости подтвердили, что глава ведомства Игорь Артемьев направил в Минтранс, Минпромторг и в аппарат вице-премьера Максима Акимова письмо, в котором отметил, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем с другими самолетами из-за высоких расходов на обслуживание. Минтранс подтвердил получение письма.

«Прежде всего, в вопросах ценообразования многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний. Авиакомпания “Аэрофлот” никогда не была лоукостером, а позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что соответствующим образом отражается на цене билетов», — сказал собеседник агентства.

Со своей стороны производитель постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации SSJ100, так как, в том числе, именно снижение эксплуатационных расходов является в данный момент одной из ключевых задач модернизации самолёта.

«В целом в рамках стандартной практики расходы на техническое обслуживание самолетов составляет 20−25% от всех затрат авиакомпании», — добавил он.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.

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