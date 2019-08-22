13:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Utair разворачивает маршруты
Компания пытается получить допуски «Трансаэро» через ФАС.
«Ъ» стали известны детали претензий авиакомпании Utair к Росавиации в отношении перераспределения международных маршрутов обанкротившейся «Трансаэро». Перевозчик просит ФАС проверить действия ведомства, которые привели к тому, что заявки на доходные направления на Париж, Барселону, Рим и Милан смогли подать только «Аэрофлот» и S7. В Utair требуют повторить процедуру, допустив к ней всех заинтересованных игроков. По мнению экспертов, шансы на положительное решение у Utair есть, хотя подобных прецедентов не было.
Как и предполагал «Ъ», Utair продолжила оспаривать итоги распределения прибыльных международных маршрутов, до 2015 года закрепленных за «Трансаэро». Компания направила в ФАС письмо с просьбой проверить действия Росавиации при подготовке и проведении межведомственной комиссии (МВК) 13 августа, в ходе которой ведомство принимало заявки авиакомпаний на эти маршруты.
После отзыва у «Трансаэро» лицензии перевозчика маршруты были переданы «Аэрофлоту», чтобы компания могла окупить убытки, возникшие
В письме (есть у «Ъ») говорится, что у «Аэрофлота» допуски не были отозваны в установленном порядке. Отзыв или внесение изменений в условия допуска действующего перевозчика оформляется соответствующим приказом. «Данное условие не было выполнено Росавиацией, что повлекло за собой разночтения в формулировке сроков действия временных допусков, — говорится в письме.— В действиях сотрудников ведомства, ведущих подготовку к заседанию МВК, усматриваются признаки ограничения или полного устранения конкуренции на рынке».
На МВК рассматривались заявки на полеты из Москвы в Актау, Актобе, Алматы,
В Росавиации, «Аэрофлоте», Utair не ответили на вопросы «Ъ». В S7 считают, что МВК состоялась в соответствии с установленными правилами. В ФАС говорят, что обращение в ведомство еще не поступило. «В случае его получения оно будет рассмотрено в установленные законом сроки», — сказали в ведомстве.
Авиакомпания Utair с конца прошлого года находится в сложном финансовом положении. В декабре 2018 и июне 2019 года перевозчик допустил два подряд дефолта по обслуживанию синдицированного кредита на 15,3 млрд руб., выданного 11 банками в конце 2015 года. В компании утверждают, что финансовые проблемы вызваны ростом цен на авиакеросин.
Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что ему неизвестны прецеденты отмены ФАС итогов предыдущих МВК, но шансы оспорить ее результаты у Utair есть. «На не очень внятное проведение этой МВК жаловались также “Победа” и другие участники рынка, что дает основания считать, что она была проведена с нарушениями», — отмечает эксперт. Utair и «Уральские авиалинии» находятся в сложном финансовом положении, и предоставление им нескольких прибыльных международных маршрутов было бы логичным шагом, направленным на сохранение конкуренции на российском рынке авиаперевозок, считает он. Utair сохраняет свои региональные маршруты, выполняет их так же, как и в прибыльные годы, добавляет господин Рыбак, компания продолжает выполнять социальную функцию в своем регионе, что не улучшает ее финансовые результаты.
Герман Костринский