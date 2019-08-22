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13:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Utair разворачивает маршруты

Компания пытается получить допуски «Трансаэро» через ФАС.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стали известны детали претензий авиакомпании Utair к Росавиации в отношении перераспределения международных маршрутов обанкротившейся «Трансаэро». Перевозчик просит ФАС проверить действия ведомства, которые привели к тому, что заявки на доходные направления на Париж, Барселону, Рим и Милан смогли подать только «Аэрофлот» и S7. В Utair требуют повторить процедуру, допустив к ней всех заинтересованных игроков. По мнению экспертов, шансы на положительное решение у Utair есть, хотя подобных прецедентов не было.

Как и предполагал «Ъ», Utair продолжила оспаривать итоги распределения прибыльных международных маршрутов, до 2015 года закрепленных за «Трансаэро». Компания направила в ФАС письмо с просьбой проверить действия Росавиации при подготовке и проведении межведомственной комиссии (МВК) 13 августа, в ходе которой ведомство принимало заявки авиакомпаний на эти маршруты.

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После отзыва у «Трансаэро» лицензии перевозчика маршруты были переданы «Аэрофлоту», чтобы компания могла окупить убытки, возникшие из-за вывоза пассажиров «Трансаэро» осенью 2015 года. С начала ноября на маршрутах будут работать те, кому их распределит Минтранс. Заявки подали только «Аэрофлот» и S7, тогда как «Победа» и Utair опоздали к приему. Utair уже просила Минтранс отложить распределение маршрутов, поскольку, не зная о сроке проведения МВК, не смогла подать заявки в срок.

В письме (есть у «Ъ») говорится, что у «Аэрофлота» допуски не были отозваны в установленном порядке. Отзыв или внесение изменений в условия допуска действующего перевозчика оформляется соответствующим приказом. «Данное условие не было выполнено Росавиацией, что повлекло за собой разночтения в формулировке сроков действия временных допусков, — говорится в письме.— В действиях сотрудников ведомства, ведущих подготовку к заседанию МВК, усматриваются признаки ограничения или полного устранения конкуренции на рынке».

В Utair просят ФАС принять меры, направленные на недопущение нарушения требований закона «О защите конкуренции», и, как пояснили «Ъ» в Utair, компания настаивает на проведении Минтрансом повторного приема заявок с допуском всех заинтересованных авиакомпаний.

На МВК рассматривались заявки на полеты из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан. Utair интересны полеты в города Европы и Израиля, куда авиакомпания может летать на своих среднемагистральных самолетах. Дальнемагистральный флот у перевозчика отсутствует.

В Росавиации, «Аэрофлоте», Utair не ответили на вопросы «Ъ». В S7 считают, что МВК состоялась в соответствии с установленными правилами. В ФАС говорят, что обращение в ведомство еще не поступило. «В случае его получения оно будет рассмотрено в установленные законом сроки», — сказали в ведомстве.

Авиакомпания Utair с конца прошлого года находится в сложном финансовом положении. В декабре 2018 и июне 2019 года перевозчик допустил два подряд дефолта по обслуживанию синдицированного кредита на 15,3 млрд руб., выданного 11 банками в конце 2015 года. В компании утверждают, что финансовые проблемы вызваны ростом цен на авиакеросин.

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что ему неизвестны прецеденты отмены ФАС итогов предыдущих МВК, но шансы оспорить ее результаты у Utair есть. «На не очень внятное проведение этой МВК жаловались также “Победа” и другие участники рынка, что дает основания считать, что она была проведена с нарушениями», — отмечает эксперт. Utair и «Уральские авиалинии» находятся в сложном финансовом положении, и предоставление им нескольких прибыльных международных маршрутов было бы логичным шагом, направленным на сохранение конкуренции на российском рынке авиаперевозок, считает он. Utair сохраняет свои региональные маршруты, выполняет их так же, как и в прибыльные годы, добавляет господин Рыбак, компания продолжает выполнять социальную функцию в своем регионе, что не улучшает ее финансовые результаты.

Герман Костринский

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