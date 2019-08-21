Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
23:36 (мск), источник: ТАСС

«Дождь» впервые раскрыл доходы от рекламных контрактов с ЕС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Телеканал «Дождь» впервые раскрыл в среду рекламные доходы по контрактам с Европейским союзом (ЕС). Об этом говорится в финансовой отчетности, размещенной на сайте канала.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованным данным, доходы по рекламным контрактам с ЕС составили в марте 2019 года 1 млн 55 тыс. рублей и в июне 1 млн 37 тыс. рублей. За период с 2014-го по 2018 год доходы от аналогичных контрактов варьировались в размере от 2,9 млн до 10,7 млн рублей в год.

«Они (ЕС) заказывают нам программы “Россия — это Европа”, которые продвигают европейские ценности. И мы рассказываем о разных проектах, которые ЕС реализует в России», — сообщила ТАСС генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

Читайте также
В Думу внесли законопроект о запрете на иностранное владение значимыми интернет-ресурсами

По ее словам, после отмены платной подписки многократно возросли добровольные пожертвования зрителей на деятельность телеканала. В июле сумма пожертвований составила 7,3 млн рублей, при этом за весь 2018 год зрители потратили на эти цели чуть более 2 млн рублей. «Мы открыли эфир и собираем донейты (пожертвования) от зрителей. Считаем правильным, чтобы все видели, на что мы тратим эти деньги», — сказала Синдеева, отвечая на вопрос о причинах публикации отчетности.

26 июля телеканал открыл прямой эфир для бесплатного просмотра на неопределенное время. Архив программ по-прежнему доступен только по платной подписке. Синдеева затруднилась дать ответ на вопрос, сколько времени эфир будет оставаться открытым.

«Дождь» запущен в апреле 2010 года. В 2013 году сайт телеканала перешел на режим платной подписки. Его гендиректором с момента запуска является Синдеева.

 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Когда я понял, что мы падаем, решил, что мы умрем, и расслабился"
Премьер Дании не намерена вступать в словесную войну с Трампом
Что известно об инциденте с ребенком в бассейне турецкого отеля
Генпрокуратура хочет конфисковать у полковника ФСБ 6,3 млрд
«Краснодар» борется за место в группе ЛЧ (трансляция)
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Фотограф успела заснять падение трехъярусного торта на свадьбе
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
В сентябре в Россию вернутся сразу три бюджетных модели Компания «УзАвтоМоторс СНГ», официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в России, сообщила о возобновлении поставок автомобилей в нашу страну
Кино
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой Артистка скончалась на 80-м году жизни
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Дети
44-летняя Навка показала фото из роддома Фигуристка поздравила дочку Надю с 5-летием
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь