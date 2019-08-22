11:40 (мск), источник: Известия
Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября
Минтруд должен определить, как введение четырехдневки может сказаться на экономике и социальной сфере страны.
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных
Поручение, о котором идет речь, датировано еще 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Ход исполнения поручения премьера в Минтруде комментировать отказались. В
Ранее в поддержку четырехдневной рабочей недели высказывались представители ФНПР — в федерации при этом уточняли, что считают необходимым сохранить зарплаты на прежнем уровне. В организации подтвердили «Известиям», что
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Напомним, в Минтруде ранее заявляли, что законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе указан лишь максимум рабочих часов, а минимум не определен.
Один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда, которая и сейчас в России не высока, заметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. С учетом этого фактора переход на четырехдневку целесообразен, если бизнес сможет ускорить производство — например, благодаря роботизации процессов. Также, по мнению эксперта, идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где работают в режиме 24/7 — например, среди медиков.
— При этом создаются возможности для улучшения здоровья работников, больше времени смогут проводить с детьми родители. Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы шагаем в цифровую экономику и знания постоянно устаревают, — отметил Александр Сафонов.
Переход на четырехдневку чреват убытками и при сокращении рабочих часов, и без него, уверен профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.
— Если мы просто разделим нынешние 40 часов в неделю не на пять, а на четыре дня, придется работать по 10 часов. Помимо того что это непривычно, повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника, а следовательно, рост и профессиональной, и общей заболеваемости, — считает эксперт, затрудняясь оценить издержки в денежном эквиваленте.
В этом случае примерно на ту же величину снизится и объем производства товаров и услуг — соответственно, примерно на 20% может сократиться и ВВП, оценил Александр Щербаков.
— Так получается при оценке без учета дополнительных факторов, при прочих равных условиях. Конечно, на практике всё может быть иначе, — допустил эксперт.
Отметим, майские указы президента, напротив, предполагают рост ВВП и вхождение России в пятерку крупнейших мировых экономик к 2024 году.
По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день). Среди мужчин показатель выше (39,2 часа), среди женщин — заметно ниже (36,8 часа).
В региональном разрезе, по данным Росстата, получается, что самый «трудолюбивый» регион — Томская область, где рабочая неделя в среднем длится 41 час. Ее антипод — Республика Алтай, где в офисах и на заводах сотрудники проводят по 34,9 часа.