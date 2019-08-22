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10:21 (мск), источник: РИА Новости

«Ромир»: объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20 процентов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Объем «свободных денег» россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, но несколько снизился после пика июня 2019 года, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Индекс свободных денег (ИСД) «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

В июле после июньского пика объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве откатился к показателям апреля-мая. То есть потери индекса «свободных денег» составили 10%, а значение достигло отметки в 29,3 тысячи рублей.
«Ромир»

«Среднегодовое значение ИСД при этом продолжает медленно, но расти. За месяц этот показатель вырос на 100 рублей, чтобы по итогам семи месяцев года выйти на отметку в 27,3 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

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«По сравнению же с результатами годичной давности ИСД вырос на 20,6%», — уточнили в «Ромире».

«Снижение объема “свободных денег” в июле наблюдается не первый год, и каждый раз происходит откат к значениям мая-апреля. Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода. В июле же ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло», — комментирует президент «Ромира» Андрей Милехин.

При этом покупательская способность «свободных денег» в пересчете на стоимость упаковки йода (10 мл) в текущем году достигла пика. Так, сегодня на все свободные средства можно приобрести 1806 пузырьков йода. В прошлом году результат был близким и составлял 1771 упаковку лекарства. В два предыдущих года на все «свободные деньги» можно было приобрести почти 1400 бутылочек йода, а в 2012—2014 годах — больше 1400 единиц. Самый же низкий показатель покупательской способности «свободных денег» через призму йода был зафиксирован в 2009 году, когда можно было купить всего около 700 упаковок лекарства.

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