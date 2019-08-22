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04:29 (мск), источник: Интерфакс

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).

Источник: AP 2019

Агентство отмечает, что управление ухудшило свой прошлый прогноз на $63 млрд. Кроме того, ведомство ожидает, что в ближайшее десятилетие дефицит бюджета увеличится на $809 млрд.

CBO прогнозирует, что дефицит бюджета в текущем финансовом году составит $960 млрд. В следующем финансовом году, который начинается 1 октября, он превысит $1 трлн.

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Согласно докладу, темпы роста американской экономики замедлятся с 2,3% в этом году до 1,8% в среднем в течение следующих четырех лет. Также прогнозируется, что уровень безработицы останется близким к текущему уровню в 3,7% до конца 2020 года, а затем повысится до 4,6% к концу 2023 года.

Директор управления Филлип Свагель полагает, что по истечении этого десятилетия дефицит бюджета продолжит расти из-за старения населения страны и увеличения расходов на здравоохранение. По его мнению, чтобы стабилизировать положение, законодателям придется повысить налоги, сократить расходы или же объединить оба подхода.

В управлении Конгресса США по бюджету пессимистичный прогноз объяснили законопроектом о бюджете, о котором договорились Трамп и Конгресс.

1 августа Сенат Конгресса США большинством голосов одобрил законопроект о бюджете на 2020−2021 финансовые годы, который повышает потолок госдолга на период до июля 2021 года и увеличивает государственные расходы.

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