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07:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Источник: Агентство «Москва»

По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 2,6 триллиона рублей. За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей). В январе общая сумма составляла 6,4 триллиона рублей, но к началу июля перевалила отметку в семь триллионов.

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Больше трети всего ипотечного долга россиян (36 процентов) приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В столице общий размер ипотечного портфеля составил 822 миллиарда рублей, в Подмосковье — 587,2 миллиарда рублей, Петербурге — 431,8 миллиарда рублей. Меньше всего должны жители Ингушетии (1,2 миллиарда рублей), Ненецкого (3,65 миллиарда рублей) и Чукотского (3,3 миллиарда рублей) автономных округов.

По мнению Елены Трубниковой, председателя совета директоров сети FinExpertiza, причиной такой задолженности является низкий уровень финансовой грамотности населения. Люди решают взять ипотеку по принципу «авось отдам» и не просчитывают свои доходы и риски в долгосрочной перспективе.

Статистика свидетельствует о том, что спрос на ипотеку постепенно спадает. В первом полугодии текущего года кредиты на жилье в новостройках брали на 17 процентов реже, чем в первой половине 2018-го.

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