07:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной
По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 2,6 триллиона рублей. За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей). В январе общая сумма составляла 6,4 триллиона рублей, но к началу июля перевалила отметку в семь триллионов.
Больше трети всего ипотечного долга россиян (36 процентов) приходится на Москву, Московскую область и
По мнению Елены Трубниковой, председателя совета директоров сети FinExpertiza, причиной такой задолженности является низкий уровень финансовой грамотности населения. Люди решают взять ипотеку по принципу «авось отдам» и не просчитывают свои доходы и риски в долгосрочной перспективе.
Статистика свидетельствует о том, что спрос на ипотеку постепенно спадает. В первом полугодии текущего года кредиты на жилье в новостройках брали на 17 процентов реже, чем в первой половине 2018-го.