09:21 (мск), источник: Интерфакс
Цена нефти Brent снизилась до $60,1 за баррель в ожидании сигналов от ФРС
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Цены на нефть опускаются в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.
Внимание трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам наращивания стимулов мировыми Центробанками, которое, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).
Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах
В четверг в
«Мероприятие в
«Оно, вероятно, станет движущим фактором для рынков на ближайшие пару дней», — цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Протокол заседания ФРС от
Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC «в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу», говорится в протоколе.
Отчет Минэнерго США, обнародованный в среду, показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей. Сокращение запасов было отмечено впервые за три недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов — на 3,1 млн баррелей.
Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 312 тыс. баррелей, дистиллятов — на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 200 тыс. баррелей.