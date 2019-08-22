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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: «Аэрофлот» не получил только один международный рейс «Трансаэро»

Авиакомпания «Аэрофлот» по итогам конкурса получила 14 международных рейсов, которые ранее принадлежали «Трансаэро», пишут «Ведомости». S7 достался только один маршрут — Москва-Париж.

Источник: Авиакомпания Сибирь

«Аэрофлот» получил рейсы из Москвы в Тель-Авив, Барселону, Аликанте, Болонью, Римини, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу, а также маршруты Санкт-Петербург — Рим и Санкт-Петербург — Милан. По данным «Ведомостей», Минтранс уже подвел итоги заседания межведомственной комиссии, на которой распределялись маршруты.

Напомним, из-за этого конкурса Utair подала жалобу в Федеральную антимонопольную служба (ФАС). Авиакомпания заявила, что она и другой возможный кандидат — «Победа» — не знали о распределении рейсов и соответственно не подали заявки. Ведомство пообещало разобраться в ситуации.

«Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период», — отметили в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

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