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14:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Неравенству дали мировую оценку

По данным Oxfam, его уровень в развитых странах растет.

По оценке НПО Oxfam, в семи наиболее развитых странах мира на самую бедную часть населения (20%) приходится в среднем лишь 5% выплачиваемого денежного вознаграждения, в то время как на 20% наиболее богатого населения — 45%. Организация считает, что к такому распределению привела политика этих стран.

Среди населения стран «большой семерки» (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) продолжает расти неравенство. Об этом в своем докладе, приуроченном к саммиту лидеров стран G7, по темам неравенства в различных сферах сообщает международная неправительственная организация Oxfam.

«Неравенство в доходах лишь усиливается в странах ''семерки'' с 80-х годов прошлого века. На самую бедную часть населения, составляющую 20% от общей численности, приходится в среднем лишь 5% выплачиваемого денежного вознаграждения. И в то же время на те 20% населения, которые относятся к самым богатым, приходится примерно 45% этого финансового потока», — говорится в докладе. В результате застоя в экономике и снижения уровней зарплат та часть работников стран «семерки», которые рискуют оказаться в западне бедности, за последние десять лет лишь увеличилась. В настоящее время она составляет 9% в Германии, более 7% во Франции, 12% в Италии и около 9% в Великобритании.

Причиной этого, по мнению авторов доклада, стала социально-экономическая политика в странах «большой семерки», которая зависит от власти корпораций и владельцев крупнейших состояний.
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«Это приводит к пренебрежению необходимостью осуществлять вклад в социальные сферы, сокращению бюджетного финансирования социальных служб. Кроме того, под предлогом необходимости мер жесткой экономии и консолидации государственной и бюджетной задолженности проводятся многочисленные негативного характера реформы и приватизации», — отмечают эксперты организации.

В заключительной части своего доклада Oxfam требует от лидеров стран «большой семерки» принять конкретные меры для улучшения ситуации с неравенством, например ввести минимальный фиксированный уровень налогообложения во всех этих странах для малоимущих групп населения. Кроме того, странам G7 надлежит осуществлять финансирование деятельности масштабных социальных бесплатных для населения служб. По мнению НПО, «борьба против неравенства должна стать частью осуществляемых стратегий по помощи развитию».

Анастасия Мануйлова

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