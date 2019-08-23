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14:41 (мск), источник: Ведомости

Первая в мире плавучая атомная ТЭС отправляется на Чукотку

Энергоблок «Академик Ломоносов» строили более 10 лет.

Источник: РИА "Новости"

Энергоблок «Академик Ломоносов», строительство которого длилось более 10 лет, отправляется на Чукотку. Экологов беспокоит безопасность будущей плавучей атомной электростанции.

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Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправляется 23 августа из Мурманска на Чукотку. Как пишет FT, энергоблоку предстоит преодолеть расстояние в 5000 км по Северному морскому пути. Его будут тащить три буксира.

Энергоблок начнет вырабатывать электроэнергию в декабре 2019 г. в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, заменив выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Об этом сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Атомфлота».

«Академик Ломоносов» должен достичь порта Певека до окончания летней навигации. Обычно суда неледового класса могут беспрепятственно пройти весь маршрут, включая самую трудную восточную часть, в августе и сентябре, рассказывает сотрудник компании, использующей Северный морской путь. При благоприятных условиях это возможно с середины июля до октября, добавляет он.

«Академик Ломоносов» станет самой северной в мире атомной станцией.

Сейчас этот статус принадлежит Билибинской АЭС (мощность — 48 МВт, введена в 1974 г.). Это будет и первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция со времен MH-1A Sturgis — американского военного реактора, который снабжал Панамский канал энергией с 1968 по 1975 г.

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Плавучий энергоблок — это несамоходное судно с двойным дном и двойными бортами. В носовой и средней его частях размещается энергетическое оборудование, в кормовой — живут сотрудники. Строительство «Академика Ломоносова» началось на Балтийском заводе в 2008 г. Он состоит из двух судовых реакторов КЛТ-40С, которые используются на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Мощность станции — 70 МВт. В 2010 г. энергоблок был спущен на воду. Летом 2016 г. на нем начались швартовые испытания, а в декабре 2018 г. была запущена первая реакторная установка.

В 2016 г. глава дирекции «Росэнергоатома» Сергей Завьялов оценивал стоимость строительства плавучей станции примерно в 30 млрд руб., из них более 7 млрд будет потрачено на береговые сооружения — электрическую подстанцию, которая принимает и передает электроэнергию, а также на электрический кабель от станции.

Как пишет газета госкорпорации «Страна Росатом», идея плавучих энергоблоков не нова. Например, в Южной бухте Севастополя есть судно-отопитель, подающее пар на корабли Черноморского флота в холодное время года, а также плавучая станция для зарядки аккумуляторов подводных лодок.

«Росатом» связывает будущее малой атомной энергетики с проектом плавучей станции — она позволит обеспечить энергией отдаленные регионы, где строительство обычной атомной электростанции нерентабельно.

В конце 2015 г. «Росатом» заявлял о планах построить не менее семи плавучих атомных станций. «Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая станция такой мощности, подчеркивает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, ее задача — заместить Билибинскую АЭС, чтобы дать региону возможность развиваться. «Так как на Чукотке все субсидируется, стоимость энергии для конечных потребителей не поменяется», — считает он.

Как пишет FT, «Росатом» планирует экспортировать технологию и ведет переговоры с потенциальными покупателями из Латинской Америки, Африки и Азии. В подобных плавучих АЭС заинтересованы многие островные государства, которые закупают мазут для выработки электроэнергии, говорит Пикин.

Однако из-за событий на военном полигоне под Архангельском (8 августа там произошел взрыв во время испытаний реактивного двигателя, погибло пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги) обостряется дискуссия о безопасности установки и ее воздействии на окружающую среду, отмечает FT. «Плавучая атомная электростанция более уязвима к внешним угрозам, таким как пираты или стихийные бедствия. [Японская] “Фукусима” доказала, что даже береговые станции недостаточно защищены», — цитирует FT Константина Фомина из российского подразделения Greenpeace. Станция безопасна, не согласен замруководителя дирекции по сооружению и эксплуатации станции Дмитрий Алексеенко: она практически непотопляема в случае стихийных бедствий, так как соответствует двойным стандартам безопасности — для атомной станции и атомного судна.

Представитель «Росатома» не ответил на запрос «Ведомостей».

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