14:41 (мск), источник: Ведомости
Первая в мире плавучая атомная ТЭС отправляется на Чукотку
Энергоблок «Академик Ломоносов» строили более 10 лет.
Энергоблок «Академик Ломоносов», строительство которого длилось более 10 лет, отправляется на Чукотку. Экологов беспокоит безопасность будущей плавучей атомной электростанции.
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправляется 23 августа из Мурманска на Чукотку. Как пишет FT, энергоблоку предстоит преодолеть расстояние в 5000 км по Северному морскому пути. Его будут тащить три буксира.
Энергоблок начнет вырабатывать электроэнергию в декабре 2019 г. в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, заменив выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Об этом сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на
«Академик Ломоносов» должен достичь порта Певека до окончания летней навигации. Обычно суда неледового класса могут беспрепятственно пройти весь маршрут, включая самую трудную восточную часть, в августе и сентябре, рассказывает сотрудник компании, использующей Северный морской путь. При благоприятных условиях это возможно с середины июля до октября, добавляет он.
Сейчас этот статус принадлежит Билибинской АЭС (мощность — 48 МВт, введена в 1974 г.). Это будет и первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция со времен MH-1A Sturgis — американского военного реактора, который снабжал Панамский канал энергией с 1968 по 1975 г.
Плавучий энергоблок — это несамоходное судно с двойным дном и двойными бортами. В носовой и средней его частях размещается энергетическое оборудование, в кормовой — живут сотрудники. Строительство «Академика Ломоносова» началось на Балтийском заводе в 2008 г. Он состоит из двух судовых реакторов КЛТ-40С, которые используются на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Мощность станции — 70 МВт. В 2010 г. энергоблок был спущен на воду. Летом 2016 г. на нем начались швартовые испытания, а в декабре 2018 г. была запущена первая реакторная установка.
В 2016 г. глава дирекции «Росэнергоатома» Сергей Завьялов оценивал стоимость строительства плавучей станции примерно в 30 млрд руб., из них более 7 млрд будет потрачено на береговые сооружения — электрическую подстанцию, которая принимает и передает электроэнергию, а также на электрический кабель от станции.
Как пишет газета госкорпорации «Страна Росатом», идея плавучих энергоблоков не нова. Например, в Южной бухте Севастополя есть
В конце 2015 г. «Росатом» заявлял о планах построить не менее семи плавучих атомных станций. «Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая станция такой мощности, подчеркивает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, ее задача — заместить Билибинскую АЭС, чтобы дать региону возможность развиваться. «Так как на Чукотке все субсидируется, стоимость энергии для конечных потребителей не поменяется», — считает он.
Как пишет FT, «Росатом» планирует экспортировать технологию и ведет переговоры с потенциальными покупателями из Латинской Америки, Африки и Азии. В подобных плавучих АЭС заинтересованы многие островные государства, которые закупают мазут для выработки электроэнергии, говорит Пикин.
Однако
Представитель «Росатома» не ответил на запрос «Ведомостей».