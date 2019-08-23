10:13 (мск), источник: Ведомости
Последний зарубежный эксплуатант SSJ 100 продает российские самолеты
Из 22 лайнеров в парке мексиканской Interjet регулярно летает лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода.
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). О намерении мексиканской авиакомпании избавиться от российских самолетов «Ведомостям» рассказали три человека, близкие к ОАК, человек, близкий к Минтрансу, и менеджер авиапромышленной компании, знающий об этом от сотрудников ГСС.
Более того, Interjet — второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота». У госкомпании 49 самолетов.
Два собеседника «Ведомостей» уверяют, что Interjet хочет продать все свои SSJ 100. Продан может быть только 21, поясняют два других собеседника, так как один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Один из них утверждает, что Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить. Еще один уверяет, что продадут столько, сколько получится. ГСС помогает авиакомпании в поиске покупателей, утверждают два собеседника «Ведомостей».
Еще в 2015-м — начале 2016 г. мексиканская авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом, показывала налет до 8−9 часов в сутки и SSJ 100 приносил ей прибыль, рассказывал гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. Эта авиакомпания тогда тоже эксплуатировала SSJ 100.
Но в 2016—2017 гг. Interjet постепенно перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей для самолетов — Powerjet (СП ОДК и французской Safran), а те перестали поставлять компоненты. Лайнеры стали летать все хуже и хуже. А Interjet занималась каннибализацией — ставила часть самолетов на прикол и снимала с них запчасти для поддержания летной годности другой части парка, продолжает один из собеседников «Ведомостей».
По данным сервиса flightradar24, лишь шесть SSJ 100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 г., три — с декабря 2018-го — января 2019 г. и последний — с марта 2019 г.
Представители Powerjet и ГСС не комментируют контрактные отношения с Interjet.
Близкий к ОАК человек говорит, что купить самолеты у мексиканцев могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. Два других уверены, что заинтересовать они могут только российские компании, прежде всего лизинговые. Самолеты поставлялись в Мексику новыми, и сейчас им 4−6 лет.
Теперь Interjet хотела бы выручить за лайнеры по $16−17 млн. Теоретически это низкая цена, которая позволила бы предложить лайнеры авиакомпаниям по выгодным лизинговым ставкам, говорят два собеседника.
Вопрос покупки самолетов изучала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), уверяет близкий к ОАК человек. ГТЛК — крупнейший покупатель SSJ 100 — поставила российским авиакомпаниям 40 таких судов в лизинг. «На данный момент мы не готовы оценить возможность такой сделки. Активы должны быть изучены с точки зрения технического состояния и потенциального лизингополучателя», — парирует представитель ГТЛК. «Мы не рассматриваем сделки без эксплуатантов, пока запроса от авиакомпаний не было», — говорит представитель «Сбербанк-лизинга». «Мы предложение не получали», — говорит представитель ВТБ лизинга. Представитель «ВЭБ лизинга» от комментариев отказался.
Но сейчас обсуждаются новые инструменты поддержки авиапрома, которые в случае принятия обеспечат спрос на эти лайнеры в России без ущерба для производства ГСС, говорит другой собеседник, близкий к ОАК, не вдаваясь в детали.
Российские авиакомпании эксплуатируют 102 SSJ 100, ГСС планирует выпустить в этом году еще около 20 самолетов, о заказах
«У Interjet другая история, они принимали неверные решения,
«Изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в мексиканской Interjet — результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленных на улучшение показателей SSJ100 в ее парке», — говорит представитель ГСС. Представитель Interjet Джульета Пенья не ответила на запрос «Ведомостей».
Александр Воробьев