Зарплаты бюджетников на уровне майских указов смогли удержать только четыре региона

Хуже всего ситуация оказалась с зарплатами работников детских садов и яслей. Из 85 регионов только шесть смогли удержать их на уровне майских указов — четыре вышеперечисленных региона, а также Белгородская и Новгородская области. Однако последние не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования и младшего медперсонала.
В мае 2012 г. президент Владимир Путин поручил к 2018 г. увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%. В послании Федеральному собранию в феврале он потребовал сохранить достигнутые показатели.
В июне Счетная палата заявила, что майский указ по зарплатам медиков почти 60% регионов не выполнили. Минздрав с выводами аудиторов не согласился. В министерстве сказали, что, по данным Росстата, в 2018 г. целевые показатели по зарплате среднего медперсонала были выполнены во всех субъектах, младшего — в 81, а отклонение в пределах 5% считается выполнением.