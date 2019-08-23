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12:29 (мск), источник: Daily Storm

РБК: Чиновники на Ямале получают в пять раз больше своих коллег из других регионов

Средняя зарплата госслужащего в Ямало-Ненецком АО составляет 133,5 тысячи рублей.

Источник: Reuters

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком (133,5 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском (97,5 тысячи) автономных округах, а самые низкие — в Псковской области (18 тысяч) и Забайкальском крае (26,9 тысячи рублей). Об этом говорится в исследовании РБК, проведенном на основании данных Росстата. В тройку лидеров вошла Чукотка, где местные госслужащие получают 93,8 тысячи рублей в месяц. В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 56 тысяч рублей.

Средняя заработная плата чиновника по стране составляет около 37 тысяч рублей.
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Госслужбе указали на повышение

Согласно данным исследования, в 14 из 85 регионов муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Такая ситуация сложилась, в частности, на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму. Высокие средние зарплаты чиновников на Ямале, Ханты-Мансийском АО и Чукотке объясняются высокими доходами, получаемыми муниципальными властями. «В этих субъектах доходы даже у муниципалов достаточные, потому что налогооблагаемая база [нефтегазовая отрасль] там солидная», — пояснил РБК директор центра социального развития российского Севера Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Матвеев.

Советник гендиректора ВНИИ труда Минтруда России Николай Волгин пояснил изданию, что разрывы в зарплатах чиновников по регионам объясняются коэффициентами для расчета зарплат на Крайнем Севере и северными надбавками.

По его словам, повышающий коэффициент призван компенсировать тяжелые условия труда, а цель северной надбавки — удержать работников в регионе.
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Поводов для зависти все меньше

На Ямале коэффициент составляет 80% от основного оклада, максимальная северная надбавка — те же 80% от оклада, пишет РБК со ссылкой на администрацию губернатора региона. «Необходимо также учитывать тенденцию низкой ротации кадров на муниципальной службе в округе, что также влияет на формирование оплаты труда: чем опытнее сотрудник, тем выше заработная плата», — цитирует ответ пресс-службы.

Росстат оценивает среднюю зарплату по стране в 47 тысяч рублей. По данным ведомства, медиана (отметка, ниже которой 50% зарплат) при этом составляет порядка 34 тысяч, что указывает на существенный разрыв между бедными и богатыми. Ранее Росстат отмечал, что самая распространенная зарплата в России — 23,5 тысячи рублей.

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