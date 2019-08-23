12:29 (мск), источник: Daily Storm
РБК: Чиновники на Ямале получают в пять раз больше своих коллег из других регионов
Средняя зарплата госслужащего в
Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в
Согласно данным исследования, в 14 из 85 регионов муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Такая ситуация сложилась, в частности, на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму. Высокие средние зарплаты чиновников на Ямале,
Советник гендиректора ВНИИ труда Минтруда России Николай Волгин пояснил изданию, что разрывы в зарплатах чиновников по регионам объясняются коэффициентами для расчета зарплат на Крайнем Севере и северными надбавками.
На Ямале коэффициент составляет 80% от основного оклада, максимальная северная надбавка — те же 80% от оклада, пишет РБК со ссылкой на администрацию губернатора региона. «Необходимо также учитывать тенденцию низкой ротации кадров на муниципальной службе в округе, что также влияет на формирование оплаты труда: чем опытнее сотрудник, тем выше заработная плата», — цитирует ответ
Росстат оценивает среднюю зарплату по стране в 47 тысяч рублей. По данным ведомства, медиана (отметка, ниже которой 50% зарплат) при этом составляет порядка 34 тысяч, что указывает на существенный разрыв между бедными и богатыми. Ранее Росстат отмечал, что самая распространенная зарплата в России — 23,5 тысячи рублей.