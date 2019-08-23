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14:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Производитель SSJ 100: Interjet не отказывается от российских самолетов

Представитель «Гражданских самолетов Сухого» («дочка» Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) заявил, что мексиканский авиаперевозчик Interjet не планирует отказываться от имеющихся у него российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). Он пояснил, что «прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании».

Источник: Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)

«Изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ 100 в мексиканской Interjet — результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ 100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленных на улучшение показателей эксплуатации SSJ 100 в парке мексиканского перевозчика», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее о намерении Interjet продать самолеты сообщала газета «Ведомости». По информации издания, авиакомпания решила продать их из-за тяжелого финансового положения. В парке Interjet 22 российских лайнера. При этом источники «Ведомостей» расходятся в оценке того, сколько лайнеров хочет продать компания.

В апреле «Ъ» узнал, что Interjet откажется от восьми дополнительных SSJ 100. Большинство имеющихся у перевозчика российских лайнеров не летают, поскольку у компании нет средств на ремонт двигателей.

В мае от лизинга 18 SSJ 100 отказалась авиакомпания «Руслайн», объяснив это «репутационными рисками». Поводом послужило ЧП с SSJ 100 «Аэрофлота», который совершил аварийную посадку в московском Шереметьево 5 мая. При посадке самолет ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек.

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