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17:02 (мск), источник: Московский комсомолец

Россия продлила режим уничтожения санкционных товаров

Правительство России опубликовало документ, согласно которому действие правил уничтожения санкционной продукции продлевается до 31 декабря 2020 года.

Источник: AP 2019

Запрет на импорт продукции ряда западных стран и ее уничтожение в случае незаконного ввоза был введен в 2014 году после введения антироссийских санкций.

В начале текущего лета Роспотребнадзор предложить запретить уничтожение подпадающего под эмбарго продовольствия, инициативу не поддержал Россельхознадзор.

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