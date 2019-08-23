17:02 (мск), источник: Московский комсомолец
Россия продлила режим уничтожения санкционных товаров
Правительство России опубликовало документ, согласно которому действие правил уничтожения санкционной продукции продлевается до 31 декабря 2020 года.
Запрет на импорт продукции ряда западных стран и ее уничтожение в случае незаконного ввоза был введен в 2014 году после введения антироссийских санкций.
В начале текущего лета Роспотребнадзор предложить запретить уничтожение подпадающего под эмбарго продовольствия, инициативу не поддержал Россельхознадзор.