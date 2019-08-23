16:16 (мск), источник: RNS
Медведев рассказал о перспективах введения 4-дневной рабочей недели
России нужно думать о возможном переходе на 4-дневную рабочую неделю, заявил
«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — заявил Медведев.
При этом он подчеркнул, что, «конечно, не сию секунду» такой переход совершится. Глава правительства указал на необходимость учесть в этом вопросе все нюансы, связанные с запросами и работников и работодателей.
Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или
каким-тодругим образом чтобы с ней поступили.
Премьер также напомнил, что
«Но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня», — сказал Медведев, добавив, что дискуссия по этому вопросу уже назрела.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сократить рабочую неделю с сохранением зарплат сотрудников на прежнем уровне. В Минтруде RNS заявили, что письмо ФНПР с предложением о сокращении рабочей недели поступило в министерство и подлежит обсуждению с профсоюзами и работодателями.
Ранее Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил возможность сокращения рабочей недели до 4 дней в будущем. Как отметил
19 августа первый заместитель председателя комитета Совет Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что при нормировании оплаты труда в России нужно уходить от нормирования по месяцам и перейти на минимальную почасовую оплату труда.
22 августа газета «Известия» сообщила, что Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в РФ 4-дневной рабочей недели. Как пишет газета, чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.