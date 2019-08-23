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18:14 (мск), источник: Ведомости

Рубль и нефть подешевели из-за новых пошлин Китая на американские товары

Но рубль еще может получить поддержку от председателя ФРС, надеются инвесторы.

ЦБ: $ 65.6046   -0.01 € 72.6243   -0.21 ММВБ: $ 65.9600   +0.36 € 73.3750   +0.66
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль резко подешевел в пятницу днем, после того как Китай сообщил о новых пошлинах на американские товары.

Первая половина торгов прошла спокойно — к трем часам дня рубль терял 9 коп. к доллару и укреплялся на 5 коп. к евро. Но затем российская валюта начала стремительно дешеветь: за полчаса курс доллара вырос на 39 коп. до 66,08 руб., курс евро — на 52 коп. до 73,15 руб.

К 16.00 мск курс доллара скорректировался до 66,01 руб. (плюс 41 коп. к закрытию четверга), евро стоил 73,03 руб. (плюс 35 коп.). Индекс Мосбиржи к этому времени снизился на 0,5% до 2662,83 п. Упали и нефтяные котировки: баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 1,8% до $58,82.

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Министерство торговли КНР введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на американский импорт стоимостью $75 млрд, сообщил Reuters. Они будут вводиться в два этапа: с 1 сентября и с 15 декабря. С 15 декабря Китай также введет 25%-ные пошлины на автомобили из США. Это ответ на американские ограничения на импорт из Китая: президент США Дональд Трамп в начале августа объявил о введении 10%-ных пошлин на китайские товары стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Позднее США отложили введение пошлин на некоторые товары, включая мобильные телефоны, мониторы и ноутбуки, до 15 декабря.

Позитивный сигнал рынкам о том, что США продлили Huawei разрешения на работу с американскими компаниями еще на 90 дней, сразу померк в глазах инвесторов после сегодняшнего сообщения, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Альберт Короев: «Китай верен себе и по возможности симметрично отвечает на действия США». Из-за этой новости подешевели все развивающиеся валюты, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко: «Тем не менее падение относительно небольшое — в пределах 1% к доллару».

Но впереди еще выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, которое должно пройти на симпозиуме в Джексон-Хоуле в эту пятницу, напоминает Кравченко. Если председатель ФРС намекнет на планы по дальнейшему снижению процентных ставок в этом году, это поддержало бы развивающиеся валюты и, в частности, рубль, рассуждает он. Последние заявления ФРС были «менее мягкими», чем хотели бы инвесторы, но теперь у Пауэлла появился более весомый повод для снижения ставки, надеется Короев.

Анна Третьяк

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