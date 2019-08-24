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11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался использовать Севморпуть

Крупнейшая транспортная компания Франции, занимающаяся контейнерными перевозками, CGA CGM не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике. Такое решение объясняется экологическими соображениями, сообщает Le Figaro.

Источник: РИА "Новости"

По информации газеты, соответствующее заявление сделал глава компании Родольф Сааде в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном с французскими бизнесменами. Сааде отметил, что курс CGA CGM направлен на защиту окружающей среды и глобального биоразнообразия, и такое решение принято несмотря на конкурентные преимущества, которые маршрут предоставляет для судоходных компаний.

В январе сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку Севморпути потребуется 905,6 миллиарда рублей.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, грузопоток по Севморпути к 2024 году должен достичь 80 миллионов тонн.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.

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