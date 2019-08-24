Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
16:36 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Робот Федор не смог попасть на МКС

Почему не состоялась стыковка корабля «Союз» со станцией

Российский корабль с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. Если еще одна попытка окажется неудачной, то робота могут затопить. Пока, по словам разработчиков, он «временно спит». Повторная стыковка состоится в ночь на понедельник, 26 августа. Корабль был запущен с Байконура, на орбиту его вывел «Союз». Аппарат в 8.30 утра мск подошел к МКС ближе чем на 100 м, завис, а потом начал отходить.

Как сообщили в NASA, не сработала система автоматической стыковки «Курс», которая находится на самой станции.

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, в свою очередь, объявил, что причиной стали «ранее не встречавшиеся колебания» корабля.
Новость
Робот «Федор» заговорил

Это штатная ситуация и экипажу станции ничего не угрожает, пояснила «Ъ FM» основатель, владелец компании «Галактика» Алия Прокофьева: «Все в рамках штатной ситуации. Сейчас экипаж МКС будет принимать решение относительно повторной стыковки и необходимости, может быть, произвести замену какого-то оборудования. Опасности для экипажа станции точно нет. Дальше точно будет произведено расследование причин произошедшего, как всегда происходит при каких-то неполадках. Думаю, речь может идти о нескольких факторах, не только человеческом, но и просто о стечении обстоятельств».

Неполадки скорее всего возникли на корабле, и их можно устранить за сутки, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Колебания возникли из-за неполадки системы стыковки. Это система общая, но скорее всего что-то могло не сработать именно на “Союзе”, потому что там установлена новая система управления движением. Если это так, то эти неполадки можно попытаться компенсировать изменением работы системы на МКС. В этом случае появляются достаточно хорошие шансы на успешную стыковку.

Вряд ли что-то могло пойти не так с системой на самой станции, потому что работала она давно и надежно. Между тем, корабли со станцией стыкуются довольно часто, в том числе грузовые «Прогрессы». И с ними тоже такие случаи бывали, но там все, как правило, легко компенсировалось тем, что управление на себя брали сами космонавты либо внутри пилотируемого корабля, либо на МКС.

В данном случае такой фокус не пройдет, потому что на этот “Союз” забыли установить систему телеуправления».

Новость
Покорение Луны: триумф и трагедия

Эксперты пока выясняют причины неполадок. Обычно стыковка ракет с МКС происходит автоматически, но без человека этот процесс пока оставлять нельзя, говорит кандидат технических наук, независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич. Ситуация с «Союзом» это еще раз подтвердила, считает эксперт: «Вообще у нас сейчас автоматическая стыковка считается основной, а экипаж — это часть резервного контруправления. То есть если автоматика отказывает, космонавты берут управление на себя и стыкуют корабль.

Это показывает нам, что человека никто не заменит.

А если говорить дальше об этом полете, то, по моему мнению, это откровенный балаган.

По большому счету, этого робота создавали совершенно для других целей, для МЧС.

Ведомству он оказался не нужен. Этот робот даже в корабль не влезал, на космодроме с ним долго мучились и в итоге запихнули туда с помощью крана через стыковочный узел».

На сайте NASA сообщается, что для удачной операции потребуется заменить часть оборудования на самой МКС. Если и эта попытка провалится, то транспортный пилотируемый корабль с роботом Федор могут затопить, полагают эксперты.

Юлия Жданова, Виктория Феофанова

 Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
США угрожает России
Лебедев объяснил, почему снял ролик о бегстве из России
Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом
Посол России в Великобритании ушел в отставку
Захарова ответила на слова об украинском флаге над Владивостоком
Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину
Савченко заявила о начале украинизации России
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Наталия Орейро сменила имидж ради новой роли Актриса примерила новый образ и стала неузнаваемой
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Популярные темы на «Детях»
Уже собрали детей в школу? А почём? 286
Как научить защищаться от сверстников-нелюдей или как не воспитать "зверя"?? 240
отчет по теме завтра операция 182
Мама отдала собаку, пока дочь была в отпуске 119
Леди
Снова 90-е: что такое скранч и почему он, скорее всего, у тебя есть Рассказываем про старый новый тренд.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь