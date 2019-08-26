03:48 (мск), источник: Известия
БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии
Москва не планирует использовать маршрут совместно с королевством, поскольку считает трассу национальной транспортной артерией.
Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Она отметила, что пока не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы. Однако в посольстве РФ в Осло заявили «Известиям», что Москва не планирует использовать трассу совместно с Норвегией, поскольку маршрут считается национальной транспортной артерией России. При этом Москва открыта для диалога со всеми международными партнерами по Севморпути.
Существующая часть Севморпути проходит исключительно в российских территориальных водах, ограничиваясь на западе Архангельском, а на востоке Чукоткой. Суда тем не менее идут и дальше — в незамерзающие порты Мурманска и Владивостока.
Однако подобное расширение вызывает озабоченность у западных соседей России.
Например, как заявила «Известиям» министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде, норвежская сторона приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута.
— Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений (то есть проходит вне норвежских экономических вод. — «Известия»). Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике, — подчеркнула министр. — Насколько я вижу, у СМП есть серьезные проблемы в отношении всего: от
Ранее российские эксперты предполагали, что порты острова, удобные с точки зрения расположения, могут быть задействованы для Севморпути.
— Шпицберген — часть норвежской территории. Он не является предметом для обсуждения в рамках данного проекта, — пояснила глава МИДа. — Нам еще предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути на окружающую среду и соответствие требованиям экологов.
В посольстве РФ в Осло заявили «Известиям», что норвежская сторона на данный момент никак не причастна к проработке Северного морского пути, этот вопрос пока остается внутренним делом РФ и не касается королевства.
— Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем, — заявил старший советник посольства Владимир Исупов.
В посольстве также отметили, что проблематика судоходства на Шпицберген также сейчас остается вне рамок СМП, поскольку пока трасса проходит в пределах российских территориальных вод.
Между тем в апреле этого года посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИДа Николай Корчунов заявил, что Россия открыта для диалога со всеми международными партнерами по Северному морскому пути. Тогда этот вопрос касался сотрудничества Москвы и Пекина в развитии инфраструктуры на протяжении трассы. Видимо, участие Норвегии в проекте пока даже не обсуждается.
России не нужно создавать новые порты на Шпицбергене для Северного морского пути, но следует озаботиться модернизацией уже существующих на арктическом побережье РФ. Об этом «Известиям» заявил член Совета по Арктике и Антарктике при Совфеде, директор центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.
Наше присутствие на Шпицбергене надо поддерживать за счет диверсификации — развивать научное, образовательное сотрудничество, открыть колледжи по обучению угольному делу, например филиалы архангельских или мурманских вузов на острове.
Он также отметил, что много раз присутствовал на выступлениях норвежцев по поводу Севморпути и всякий раз их представители заявляли, что им интересен СМП, но не как национальная транспортная артерия России, а как часть более крупного межматерикового маршрута.
И пока в Осло медлят с присоединением к Севморпути, другие страны, например Япония и Китай, маршрутом заинтересовались всерьез. Пекин в лице официального представителя МИДа Лу Кана высоко оценил предложение России принять участие в совместном освоении СМП в рамках реализации инициативы «Один пояс — один путь». Маршрут позволит сократить расстояние между китайскими и европейскими портами почти в два раза — длина пути между Шанхаем и Роттердамом через российскую Арктику — 15 тыс. км, в то время как через Суэц — на 4400 км больше. Это позволяет китайцам сэкономить почти две недели пути — 35 дней вместо 48.
В марте нынешнего года глава «Росатома» Владимир Лихачев заявил, что провел переговоры с японскими коллегами, представителями крупных логистических компаний, и последние проявили большой интерес к проекту.
Среди европейцев интерес к СМП питают Нидерланды. В октябре прошлого года голландская компания Damen уже воспользовалась арктической трассой для доставки 24 буксиров из Китая в порт Роттердама.
Эльнар Байназаров