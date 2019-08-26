12:54 (мск), источник: РИА Новости
Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Десять самых богатых людей планеты 23 августа потеряли более 14 миллиардов долларов
Исследование РИА Новости сделано на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google — Alphabet Inc. — Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось на сумму от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов.
Между тем российские миллиардеры, входящие в индекс BBI, за один день в общем потеряли порядка двух миллиардов долларов: в частности, самые большие потери были у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (384 миллиона долларов) и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (300 миллионов долларов).
Однако были и те, кому удалось увеличить состояние. Так, главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин за день заработал 137 миллионов долларов, а бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — 128 миллионов.
Китай и США уже год пытаются урегулировать
Двадцать третьего августа Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в размере десять процентов и пять процентов на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Это стало ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в десять процентов на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.
В связи с этим американские биржи упали на 2,5−3 процента, падение на европейских фондовых рынках составило в среднем один процент.
Позднее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов в размере не десяти процентов, как было запланировано, а 15 процентов, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25 процентов, а 30 процентов.