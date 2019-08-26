Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем Сталин отправил на фронт «наркомовские 100 грамм»В Красной армии выдача «фронтовых» 100 граммов водки зависела не только от расположения воинских частей, но и от времени года
Фоторепортажи
21Юбилей Пьера Ришара
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Татьяна Голикова инициировала принятие Казанской декларации

23—24 августа в рамках WorldSkills Conference 2019 на площадке 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани состоялся саммит министров, ответственных за развитие профессионального образования в своих странах.

Источник: Комсомольская правда

Участие в саммите приняли главы профильных ведомств из 39 стран мира и представители 6 международных организаций.

Обращаясь к участникам саммита, Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, заявила, что Российская Федерация планирует вынести на обсуждение инициативу (позднее названную Казанской декларацией), которая предусматривает запуск международного процесса модернизации систем оценки компетенций молодых людей, выходящих на рынок труда.

Новость
Песков считает, что Россия проводит чемпионат WorldSkills в Казани на хорошем уровне

Данная инициатива предназначена для решения нескольких задач. Прежде всего, она нацелена на организацию обмена лучшими практиками объективной оценки компетенций, а также выработку рекомендаций по распространению лучших практик в этой области. Также она направлена на разработку рекомендаций по использованию потенциала методологии WorldSkills для совершенствования национальных систем оценки компетенций. Кроме того, инициатива ориентирована на разработку рекомендаций по содержанию и организации процедур объективной оценки как конкретных, так и социальных, а также цифровых профессиональных навыков, в том числе на основе методологии WorldSkills.

Участники саммита обсудили и положительно оценили российскую инициативу. Министры признали, что с помощью предложенных Россией инструментов в будущем можно будет отслеживать уровень прогресса национальных систем подготовки страны с ориентацией на международный стандарт, а также получать объективные данные об эффективности национальных систем. Это позволит корректировать государственные политики и программы в сфере развития образования.

«Участники саммита министров полностью согласны с тем, что соревнования WorldSkills — эффективный механизм для повышения профессиональных стандартов. Кроме того, в перспективе эти соревнования позволят создать единый инструмент объективной оценки профессионализма как на национальном, так и на международном уровне. Мы надеемся, что теперь все страны признают за соревнованиями WorldSkills по профессиональному мастерству еще более важную роль в развитии системы профессионального образования и обучения», — резюмировал Йос де Гой, вице-президент по стратегическим вопросам и председатель комитета по стратегическому развитию WorldSkills International.

Новость
В сборной WorldSkills Russia рассказали об ожидании эффекта олимпийских игр

В августе 2019 года Казань стала мировой столицей профессионального мастерства: город принимает 45-й чемпионат мира WorldSkills Competition 2019.

WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие порядка 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях. Этот чемпионат — самое масштабное международное мероприятие в России в 2019 году.

Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

 Наталья Орейро: «В старости мы получаем лицо, которое заслужили!»
45-летняя Ксения Раппопорт тайно развелась с мужем
Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами россиян
СМИ: депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
К берегам Австралии плывет гигантская пемза (видео)
В Литве задержали двух российских пограничников
Росгидромет раскрыл состав облака после взрыва в Северодвинске
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Подержанная Toyota Corolla: что сломается первым? В период своего производства с 2006 по 2012 год модель десятого поколения входила в число бестселлеров в России и сегодня на вторичном рынке встречается чаще своих наследниц. Выбор большой, но не все модификации одинаково надежны
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Дети
Как выглядит 15-летний сын Джанабаевой и Меладзе Певец провел выходные с повзрослевшим Костей (фото)
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь