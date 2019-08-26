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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Путин обеспокоен низкими темпами роста доходов россиян

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил обеспокоенность медленными темпами роста доходов населения. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: Reuters

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно», — сказал президент.

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Также глава государства отметил неудовлетворительные темпы роста экономики страны, несмотря на положительную динамику ВВП за первое полугодие.

«Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — пояснил Путин.

На встрече обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущая ситуация в реальном секторе экономики.

В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.

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