Опыт Futureskills могут учесть в нацпроекте «Цифровая экономика»

«Я думаю, что мы сейчас будем обсуждать использование методов и подходов Futureskills в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» и конкретно федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Попробуем вот эту вот связку цифрового развития и движка Worldskills сделать более системной, потому что в Worldskills есть прекрасные организационные механизмы, они могут быть востребованы более глубоко для работы внутри национального проекта «Цифровая экономика», — сказал он.
Futureskills — одна из приоритетных инициатив движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), направленная на развитие профессий будущего и опережающую подготовку кадров. Реализация проекта обусловлена стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке.
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 нацпроектов и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.