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17:50 (мск), источник: ТАСС

Опыт Futureskills могут учесть в нацпроекте «Цифровая экономика»

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Методы и подходы инициативы Futureskills планируют использовать в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Об этом в понедельник журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что мы сейчас будем обсуждать использование методов и подходов Futureskills в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» и конкретно федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Попробуем вот эту вот связку цифрового развития и движка Worldskills сделать более системной, потому что в Worldskills есть прекрасные организационные механизмы, они могут быть востребованы более глубоко для работы внутри национального проекта «Цифровая экономика», — сказал он.

Futureskills — одна из приоритетных инициатив движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), направленная на развитие профессий будущего и опережающую подготовку кадров. Реализация проекта обусловлена стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 нацпроектов и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.

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