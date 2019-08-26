Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем Сталин отправил на фронт «наркомовские 100 грамм»В Красной армии выдача «фронтовых» 100 граммов водки зависела не только от расположения воинских частей, но и от времени года
Фоторепортажи
6Заход на брюхо
24Интересные и странные места, найденные на карте
17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

«Победе» готовят частичную приватизацию

«Аэрофлот» допускает IPO лоукостера.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала дочерней авиакомпании «Победа». Окончательное решение не принято, в «Аэрофлоте» сейчас оценивают компанию в $0,8−1 млрд. Провести полную приватизацию «Победы» предлагала Федеральная антимонопольная служба, но «Аэрофлот» не намерен терять контроль над лоукостером, который необходим группе для выполнения цели по удвоению объема перевозок к 2023 году.

«Аэрофлот» рассматривает возможность IPO части капитала авиакомпании «Победа». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, совет директоров «Аэрофлота» в начале года рассматривал возможность размещения до 25% долей лоукостера.

В августе стало известно о предложении главы ФАС Игоря Артемьева федеральному правительству приватизировать «Победу» для увеличения конкуренции на рынке.

Позже министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что вопрос полной продажи авиакомпании сегодня не рассматривается.

Виталий Савельев в интервью отметил, что сохранение контроля над «Победой» является обязательным условием для реализации стратегии «Аэрофлота» по увеличению перевозок пассажиров до 10 млн человек к 2023 году.

«Терять контроль в этой компании, на мой взгляд, контрпродуктивно. У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 году. И с лоукостером “Победа” нам это возможно, без него — нереалистично», — сказал он.

В 2018 году «Аэрофлот» перевез 35,8 млн человек, с учетом «России», «Победы» и «Авроры», входящих в группу «Аэрофлот», перевезено 55,7 млн человек. «Победа» демонстрирует лучшую динамику среди компаний группы: за первое полугодие, по данным Росавиации, она нарастила пассажиропоток на 44,7%, до 4,6 млн человек.

Глава «Аэрофлота» отметил, что за последние годы стоимость «Победы» выросла почти вдвое. «Совсем недавно “Победа” стоила около $600 млн, мы об этом говорили. Сегодня у нее 30 машин, и оценка, которую нам дают аналитики, — от $800 млн до $1 млрд», — говорит господин Савельев. «Аэрофлот» прорабатывает возможность продажи с несколькими российскими банками. Их названия и сроки продажи в авиакомпании не раскрывают.

Источники «Ъ» в отрасли считают, что в случае продажи 25% «Победы» на рынке желающих приобрести этот пакет будет немного.

Доля не дает возможности контролировать ключевые решения по развитию бизнеса перевозчика. «Государство в любой момент может принять решение по введению в парк авиакомпании, к примеру, МС-21. Что почти сразу скажется на ее финансовых показателях», — говорит собеседник «Ъ». Целью продажи может быть улучшение финансовых результатов группы «Аэрофлот», полагают собеседники «Ъ».

Герман Костринский

 Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
США угрожает России
Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами россиян
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
СМИ: депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
В Сети начался новый флешмоб с «танцующей» многоножкой (видео)
Путин встретится с профессионалами-участниками WorldSkills
К берегам Австралии плывет гигантская пемза (видео)
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Toyota готовит практичный «квадратный» внедорожник Японская марка планирует выпустить внедорожный минивэн, который составит конкуренцию легендарной Mitsubishi Delica
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Сколько надо в месяц на содержание ребенка? Ребенок в однушке - это нормально?.. 460
Сообщать ли о рождении ребёнка его сбежавшему отцу? 416
Последнее воскресенье лета. 334
Ребенок или работа? 263
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь