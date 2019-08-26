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18:06 (мск), источник: Forbes

Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после катастрофы в «Шереметьево»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в аэропорту «Шереметьево» в мае. Об этом он заявил на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве, пишет «Интерфакс». В ОАК входит производитель лайнера — компания «Гражданские самолеты Сухого».

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«Когда случилась катастрофа, и вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет», — цитирует агентство Алешина. Он добавил, что в ОАК, напротив, «проявили максимум такта» и не стали до окончания расследования крушения критиковать ни саму авиакомпанию, ни уровень подготовки ее сотрудников, ни «проблемы, которые «Аэрофлот» породил за счет неумелого менеджмента». «Расследование должно было пройти до конца. И пока этого не сделано, никто не имеет права нигде бросать обвинения, причем чуть ли не по всей международной прессе», — заявил советник главы корпорации. Он отметил, что это «вопрос дискредитации «самолета».

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Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов на просьбу Forbes о комментарии посоветовал сначала обратиться за разъяснениями в ОАК. «Пусть они пояснят позицию, нам тоже было бы интересно прочитать», — заявил Фетисов. Он не стал отдельно комментировать, как «Аэрофлот» высказывался о самолете после катастрофы, отметив, что все заявления компании доступны в открытых источниках.

5 мая Superjet 100 «Аэрофлота» вскоре после вылета совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево» и загорелся. В катастрофе погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

В середине июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе. После этого гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что «к нам много вопросов, у нас много вопросов».

«Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант Superjet 100, в его парке сейчас 49 таких самолетов. 21 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила, что средняя стоимость билетов на маршрутах, по которым летают Superjet 100, на 20% выше, чем на других направлениях. Глава службы Игорь Артемьев объяснил разницу высокими расходами на обслуживание российских самолетов.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.

Ринат Таиров

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