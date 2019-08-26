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20:38 (мск), источник: РИА Новости

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов россиян

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в РФ до 0,1% с 1% в 2019 году, по-прежнему ожидает рост реальных располагаемых доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и ускорения их увеличения в 2024 году до 2,4%.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020−2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

«Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен по сравнению со сценарными условиями. С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее», — сказал он.

В 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году — 2,3%, в 2023 году — 2,3%, в 2024 году — 2,4%, добавил министр.
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Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

«Темп роста портфеля потребительских кредитов, существенно превышающий номинальный темп роста доходов населения, при сохранении высоких процентных ставок обусловил рост долговой нагрузки на население и, соответственно рост, процентных платежей. Отрицательный вклад процентных платежей в динамику реальных располагаемых доходов населения составил минус 0,7 п.п. в первом полугодии 2019 года», — отметил министр.

Он напомнил, что темп роста задолженности по потребительским кредитам (кредиты населению за исключением жилищных кредитов — ред.) в текущем году находится в диапазоне 22−24% в годовом выражении.

Он добавил, что после вступления в силу регуляторных ограничений с 1 октября 2019 года ожидается значимое снижение темпов роста потребительского кредитования и замедление роста портфеля потребкредитов до уровня несколько ниже 20% в годовом выражении к концу текущего года.

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