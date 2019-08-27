05:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Частным компаниям сулят море нефти
Правительство думает разрешить им работать на шельфе.
Правительство впервые с 2015 года возобновляет дискуссию о том, разрешить ли частным компаниям самостоятельно работать на шельфе. Вопрос был поднят по инициативе
Правительство поручит подготовить законопроект о стимулировании разработки шельфа, в котором может быть предусмотрено условие о допуске частных компаний к самостоятельному освоению морских участков. Решение о подготовке такого проекта было принято 26 августа на совещании
«Роснефть» в 2012—2013 годах привлекала в таком качестве Exxon, Eni и Equinor (бывший Statoil), но работа была почти полностью приостановлена после введения секторальных санкций США и ЕС в 2014 году. В свою очередь, «Газпром нефть» искала инвесторов среди китайских и японских компаний, но пока безуспешно. При этом компании принадлежит единственное месторождение на арктическом шельфе, где ведется добыча, — Приразломное.
Монополия госкомпаний на работу на шельфе была введена в 2008 году, и с тех пор неоднократно предпринимались попытки ее ослабить, в основном со стороны ЛУКОЙЛа, который еще до введения запрета получил ряд участков на Каспии и Балтике. Последний раз либерализация всерьез обсуждалась в 2015 году — тогда идея была поддержана помощником президента РФ Андреем Белоусовым, однако категорически против выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. При этом в 2016 году Минприроды в связи с неисполнением обязательств по уже выданным шельфовым лицензиям ввело бессрочный мораторий на предоставление новых.
Частные компании в лучшем случае смогут претендовать на площади нераспределенного фонда, которые, по словам источника «Ъ», составляют лишь 10% от общего количества шельфовых лицензий.
Такие площади не содержат запасов на балансе, а получившему их недропользователю придется проводить исследования на предмет возможного наличия углеводородов. Источники «Ъ» в отрасли отмечают, что наиболее перспективные площади уже разобраны и поэтому частные игроки сейчас активно не интересуются арктическим шельфом. Однако собеседник «Ъ», близкий к аппарату Юрия Трутнева, связывает отсутствие интереса с наличием запрета там работать, отмечая, что после либерализации ситуация изменится.
Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что получить доступ к арктическому шельфу сейчас никто не стремится, так как наиболее привлекательные площади уже были отданы «Газпрому» и «Роснефти», а возможность проведения даже геологоразведочных работ ограничена санкциями.
Исключение составляют транзитные (мелководные прибрежные) участки, которые можно осваивать, развивая сухопутную инфраструктуру и используя имеющиеся технологические решения, считает эксперт. Так, например, «Роснефть» заявляла о продолжении работ на
Шельфовые проекты крайне капиталоемкие и выглядят нерентабельными при текущих ценах на нефть и в текущей налоговой системе, отмечает Виктория Тургенева из KPMG. Единственная российская частная компания, у которой есть опыт работы на шельфе и доступ к финансовым ресурсам, — это ЛУКОЙЛ, говорит Дмитрий Маринченко из Fitch, но компания едва ли заинтересуется малопривлекательными лицензиями нераспределенного фонда, «особенно в свете консервативного подхода руководства компании к управлению бизнесом».
Дмитрий Козлов