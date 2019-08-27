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08:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

В СБП появится опция переводов наличными.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в рамках системы быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга — платежи наличными. До сих пор система предполагала как отправку, так и получение средств между гражданами или в адрес организаций исключительно в безналичном виде. От запуска приема наличных выиграют не только физлица, но и банки и платежные системы. Одновременно регулятор получит дополнительный контроль за «оцифровкой» денег, уверены эксперты.

О том, что ЦБ планирует в рамках СБП реализовать возможность приема наличных, рассказали «Ъ» участники рынка. В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают. По словам исполнительного директора «Киберплат» Владимира Кузнецова, система взаимодействует с ЦБ по данному вопросу. В Банке России подтвердили, что «данный вопрос обсуждается». В НСПК (оператор СБП) также отметили, что «данная инициатива в настоящее время обсуждается, но говорить о механике и сроках ее реализации преждевременно». В банке «Русский стандарт» и РНКО «Платежный центр» заявили, что готовы обсуждать участие в проекте.

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С момента анонса запуска системы в 2018 году речь о возможности приема наличных не шла. С февраля этого года система работает на перевод средств между счетами и картами. Осенью 2019 года будет реализована возможность отправки физическими лицами платежей в адрес юрлиц по СБП с использованием QR-кодов. С октября к СБП должны подключиться все системно значимые банки, а до конца года, по ожиданиям ЦБ, к системе должны подключиться еще более 100 банков.

Как именно будет реализован прием наличных в рамках СБП, пока можно лишь предполагать. По мнению директора «Золотой короны» Ивана Ситнова, потенциально это «может быть реализовано как через терминалы, так и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов».

Опрошенные «Ъ» эксперты в целом уверены, что новый сервис по приему наличных актуален в первую очередь для граждан.

Так, по словам начальника управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексея Курзяко, в целом это может стать удобным способом внесения наличных денежных средств на счета клиентов-физлиц. При этом, по словам Ивана Ситнова, для физического лица прием такого платежа «ничем не будет отличаться от текущей процедуры, но за счет использования СБП действующие системы приема платежей будут не нужны».

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Впрочем, физлица — не единственные интересанты нового направления использования СБП. «Любое упрощение приема платежей и их совершения является огромным плюсом не только для пользователей, но и для банков», — указывают в Qiwi. При этом конкуренции системы приема платежей не боятся. «Речь идет не о конкуренции с существующими каналами, а о расширении возможностей совершения платежных операций в рамках национальной платежной системы», — уверен Владимир Кузнецов.

Впрочем, некоторые банки считают опцию приема наличных в рамках СБП излишней. В ВТБ отмечают, что потребности в создании такого канала нет. «Доля оборота наличных средств за последние годы значительно снизилась, поэтому его востребованность может быть невысокой», — уточнили в банке. По данным ЦБ, доля безналичных платежей сейчас составляет около 60%, в течение четырех лет регулятор намерен довести ее до 80%.

Будет ли сервис зачисления наличных через СБП пользоваться популярностью у конечных потребителей, очень сильно зависит от того, как именно он будет реализован, причем вплоть до различных технологических нюансов.
Мария Михайлова
исполнительный директор НПА

Но такой сервис требует проведения идентификации отправителя. По словам госпожи Михайловой, эта услуга очень сложная, в первую очередь с точки зрения соблюдения требований, связанных с ПОД/ФТ, которые «должны выполняться в полном объеме при одновременном положительном клиентском опыте».

Впрочем, в неофициальных беседах участники рынка сходятся во мнении, что цель расширения сервисов СБП — в усилении контроля за платежами граждан и, в частности, за «оцифровкой» наличных.

Ксения Дементьева, Вадим Арапов

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