09:58 (мск), источник: Интерфакс
Дочка «Ростеха» подала иск к Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Речь идет о модели 737 MAX.
Лизинговая «дочка» «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» подала иск к Boeing для расторжения контракта с американской корпорацией на 35 самолетов 737 MAX 8, сообщил «Интерфаксу» представитель компании.
О подаче иска ранее во вторник сообщила Financial Times (FT).
«Подтверждаем», — сказал «Интерфаксу» представитель «Авиакапитал-Сервиса».
По данным FT, это первый иск к Boeing от заказчика в связи с проблемами с безопасностью 737 MAX. В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с 737 MAX произошли вследствие «халатности Boeing», которая привела не только к «браку» в конструкции самолета, но и к «утаиванию важной информации» от авиарегулятора.
В поданном иске «Авиакапитал-Сервис» заявляет, что Boeing «намеренно» не раскрыл информацию о летной годности MAX потенциальным заказчикам, чтобы поощрить их к сделке.
Полеты и поставки Boeing 737 MАX приостановлены во всем мире с марта 2019 года после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии. В корпорации Boeing сообщали о проблемах с программным обеспечением системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете. В мае компания заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.
Boeing 737 MAX — четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. К 1 января 2019 года, по данным Boeing, операторам поставлено 350 таких лайнеров.
Российскими заказчиками этого типа являются «Победа», S7, «Уральские авиалинии», NordStar и «ЮТэйр».