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10:53 (мск), источник: РИА Новости

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В 2020 году на портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится графа «участие в волонтерских программах», об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.

Источник: РИА Новости

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с этим нововведением планируется интеграция портала с системой «Добровольцы России».

Ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. Документ предусматривает, в частности, разработку обучающих онлайн-курсов для волонтеров, развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.

Сейчас в общероссийской базе вакансий доступно свыше 1,5 миллиона предложений по трудоустройству для граждан всех возрастов, в том числе старшего поколения.

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