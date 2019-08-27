В Роструде рассказали о новой графе в резюме

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в связи с этим нововведением планируется интеграция портала с системой «Добровольцы России».
Ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. Документ предусматривает, в частности, разработку обучающих онлайн-курсов для волонтеров, развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.
Сейчас в общероссийской базе вакансий доступно свыше 1,5 миллиона предложений по трудоустройству для граждан всех возрастов, в том числе старшего поколения.