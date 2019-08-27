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14:21 (мск), источник: Интерфакс

Суд признал Johnson&Johnson виновной в опиоидном кризисе в Оклахоме

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — В штате Оклахома судья Тэд Бокман признал компанию Johnson&Johnson и ее структуры ответственными в разжигании опиоидного кризиса в регионе и обязал ее заплатить за это $572 млн, сообщает АР. В компании заявили, что вину не признают и подадут апелляцию в Верховный суд Оклахомы.

Источник: AP 2019

Юристы штата считают, что с 2000 года в Оклахоме около 6000 человек погибли от передозировки опиоидов. В суде прокурор штата Майк Хантер заявил, что с 2007 до 2017 года от этого погибли 4563 человека. Власти Оклахомы обвиняют фармацевтические компании в том, что кризису способствовала их агрессивная и вводящая в заблуждение реклама, в которой утверждалось, насколько опиоиды эффективны при хронических болях, и приуменьшалась их способность вызывать привыкание. Хантер заявил, что Johnson&Johnson в этой кампании руководствовалась только алчностью, и упомянул ее «дочек», Noramco и Tasmanian Alkaloids, которые производили опиум для многих других фармкомпаний.

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Решение суда в Оклахоме повлияет на переговоры по примерно 1500 аналогичным искам, которые в один из судов Огайо направили администрации различных уровне, отмечает АР.

Ранее в 2019 года власти Оклахомы пришли к досудебным соглашениям по таким же разбирательствам с еще двумя фармацевтическими компаниями. Производитель обезболивающего препарата оксиконтин (OxyContin), Purdue Pharma согласился выплатить $270 млн, а израильская Teva Pharmaceutical Industries — $85 млн.

Purdue Pharma, принадлежащая семье миллиардеров Саклеров, начала продвигать оксиконтин в 1990-х как обезболивающее. Johnson&Johnson быстро оценила потенциал такого рода лекарств. Ее фармацевтическое подразделение Janssen было основано изобретателем наркотического препарата фентанил Паулем Янссеном.

С появлением на рынке оксиконтина компания начала активно расширять рынок фентанила, заявляя, что риск привыкания очень низок.

Ранее сообщалось, что прокурор Хантер представил суду тысячи докладов менеджером Johnson&Johnson, которые налаживали связи с врачами ради роста спроса на опиоидные препараты, а не ради интересов потребителей. По его мнению, частью стратегии компании было переводить потребителей слабых опиоидных препаратов на сильные лекарства.

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